Enfrentan dictámenes a manifestantes

MEXICALI, Baja California(GH)

Los gritos y reclamos de los manifestantes provocaron la presencia de la Policía Estatal y Municipal, varias suspensiones de la sesión del Congreso y abandono de los diputados del pleno.



A las 00:00 horas de hoy, el pleno permanecía blindado de elementos de Seguridad Pública a petición del presidente diputado Edgar Benjamín Gómez Macías.



Los gritos de “traidores”, “cerdos” y “corruptos”, provocó que la diputada Irais Vázquez Aguiar pidiera que el pleno tomara control y respeto del Congreso.



Fue cuando se decidió suspender la sesión y permitir el ingreso de la Policía para el desalojo de los manifestantes por voluntad o con uso de la fuerza pública.



En alerta estuvo la Policía y agentes ministeriales para recibir la orden de desalojo mientras los manifestantes cantaban “El Cachanilla”.



DÍA DE SESIÓN TURBIA



Ciudadanos de Mexicali y Baja California Resiste se enfrentaron contra presuntos líderes sociales afines a Acción Nacional en una sesión del Congreso cargada de gritos, abucheos y recesos.



Los manifestantes del grupo Resiste exigían que no se votaran los dictámenes 94 y 95 referentes a la construcción de las plantas desaladoras vía asociación público privado. Con las cuales se comprometen pagos por hasta 35 años en un endeudamiento superior a los 81 mil millones de pesos y la creación del C5i por 69 millones de pesos anuales durante 10 años.



Los líderes sociales solicitaban mayor seguridad en las colonias como Villas del Rey, Jazmines, entre otras. Ambos grupos se gritaron entre sí constantemente.



LOS HECHOS



Desde temprana hora los líderes sociales llenaron los asientos de la sala Benito Juárez, en su mayoría mujeres adultas y de la tercera edad, con algunas cartulinas con frases de “queremos más seguridad”.



Cercano a las 9:00 horas comenzaron a llenar las primeras filas y pasillos los grupos de manifestantes de Mexicali y Baja California Resiste. Así los dos grupos chocaron.



Principalmente las lideresas gritaron “Fuera Resiste” que coreaban al unísono. Mientras que sus rivales gritaron “Fuera ‘Kiko”, “No a las APP” y “No al C5”. Destacó que cuando ingresaron los diputados para iniciar sesión, sólo arribaron los del PRI, PRD, PT, PBC y Morena, quienes fueron recibidos con abucheos y gritos.



El presidente del Congreso, Edgar Benjamín Gómez Macías, solicitó a ambos grupos de manifestantes a mantener el orden y respetar el recinto legislativo. Fue cuando todos los diputados del PAN ingresaron en conjunto y fueron recibidos por aplausos por los y las lideresas sociales, especialmente el diputado Sergio Tolento Hernández.



El grupo opuesto de manifestantes catalogaron de “acarreados” a los líderes sociales y de “vendidos por una despensa”, de acuerdo a lo que gritaron.



LA SESIÓN



El diputado presidente acordó que del orden del día se retirarían los dictámenes 94 y 95 para ser socializados entre la comunidad. Ante el escepticismo e incredulidad de los manifestantes por las palabras de los diputados, dijo el abogado Armando Salinas, fue que decidieron permanecer vigilantes en el pleno.



CASO DAVID



Los gritos constantes y enfrentamientos entre los dos grupos de manifestantes, provocó en una primera instancia un receso del pleno legislativo. Donde los diputados bajaron de tribuna para atender y escuchar a los manifestantes. El diputado Alejandro Arreguí Ibarra atendió un pequeño grupo de hombres y mujeres provenientes de Ensenada que acudieron a pedir solución a la escasez de agua.



El grupo fue recibido en una sala anexa y acompañado de diputados del PT, PRD, PRI y PAN. Algunos de los reclamos expresados fue que en San Quintín cada quince días pueden suministrarse de un solo tambo de agua potable.



Mientras estaba la reunión anexa, en el pleno el diputado presidente Gómez Macías atendió a los manifestantes de Baja California Resiste en especial al abogado Armando Salinas y Rigoberto Campos. Acordaron cordura y respeto a la sesión plenaria.



Se reanudó la sesión pero casi una hora después, con palabras altisonantes y lenguaje soez, un joven de nombre David Corrales, lanzó algunas groserías a los diputados en voz alta.



El presidente del Congreso escuchó, suspendió de nuevo la sesión y ordenó que se saliera de la sala. David se negó y el diputado bajó del pleno para exigir su retiro.



Los miembros de Mexicali y Baja California Resiste defendieron al joven y argumentaron que existe la libertad de expresión. El diputado presidente confirmó que hay libertad de expresión pero no libertinaje.



Finalmente ante la presión de algunos ciudadanos y de la amenaza de ser expulsado por la seguridad interna, decidió salirse del edificio. “Le grité, le contesté, fue un insulto, fue algo directo, pero eso no es lo importante, lo que interesa es porque quieren cancelar la sesión, quieren respeto cuando no merecen ni tantito respeto…”



“Por qué nos traen acarreados, por eso decidí salirme para que avanzaran en la sesión y no lo vayan a tomar de pretexto, considero que lo tomaron como una exageración” comentó David.