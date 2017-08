Buscan elevar participación de jóvenes en elecciones 2018

MEXICALI, Baja California(GH)

Se buscará en el próximo proceso electoral federal superar el porcentaje de participación ciudadana del 21% en los jóvenes de 20 a 29 años en Baja California, afirmó María Luisa Flores Huerta.



La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado dijo que en los procesos electorales federales del 2012 y 2015, los índices de participación más bajos se tuvieron en el bloque de 20 a 29 años de edad.



En el proceso 2012 se tuvo una participación del 44.21% en este sector, mientras que en el 2015 fue de 21.72%.



Destacó que los números del 2012 son mayores, considerando que fue una elección presidencial.



Es un tema que se tiene que trabajar en conjunto con los órganos electorales locales y el Gobierno Estatal, afirmó.



Las propuestas tienen que ser asertivas porque llegar a los jóvenes no es fácil, agregó, además de que las redes sociales han acercado y alejado de la misma manera a este sector.



Explicó que se cree que la participación activa es a través de las redes sociales, cuando no es así, ya que solamente es un espacio de expresión sin acciones concretas.



“Es un tema que nos cuesta, porque las redes no siempre están sustentadas con la verdad, por lo que se deben redoblar esfuerzos para que la información llegue de la manera correcta”, expresó.



No hay credibilidad en las instituciones: Injuven



El director del Instituto de la Juventud de Baja California, Manuel García Fonseca, manifestó que el desinterés de los jóvenes en la participación ciudadana se debe a la falta de credibilidad hacia los partidos políticos e instituciones en general.



También existe un déficit en la formación familiar, porque hay jóvenes que no confían en que tienen las herramientas necesarias para terminar sus estudios o tener un trabajo digno.



