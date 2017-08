Da inicio Congreso para mejora del medio ambiente y seguridad

MEXICALI, Baja California(GH)

Con un lleno total arrancó la tercera edición del Congreso Regional de Medio Ambiente y Seguridad Industrial organizado por Canacintra.



El presidente del sector industrial, Juan Ignacio Gallego Topete, destacó que el congreso busca crear conciencia y mejores aplicaciones a la seguridad y la cultura de protección al medio ambiente por un sector más productivo y sustentabilidad en la región.



Detalló que hay industrias donde algunos sectores no aplican las medidas de seguridad o los propios empleados no las implementan aunque exista el equipo disponible.



Además adelantó que de entregarán 13 certificación a empresas como industria limpia.



Agregó en el discurso inaugural que continúan los trabajos para la realización de la Ley del Agua.



La cuál contempla que el sector privado y la ciudadanía tenga mayor participa en el congreso, mayor regulación en el suministro del agua, crear un consejo consultivo ciudadano con facultades de auditoría.



Que se establezca el derecho del agua y que no se contemple el corte total del suministro, que los titulares sean expertos en materia del agua y no designados por compromisos políticos.



El congreso estará activo el miércoles y jueves en el Ceart, donde los más de mil asistentes podrán aprovechar las conferencias y talleres.