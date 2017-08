Todavía faltan refrigeraciones en 50 escuelas

(GH)

Al menos 50 planteles de educación básica, principalmente preescolares y primarias, continúan afectados por falta de aire acondicionado, reconoció el secretario de Educación en el Estado.



“Hemos hecho una inversión de cerca de 5 millones de pesos para llevar a cabo el mantenimiento, estamos haciendo todo el inventario para poder determinar cuántas son las escuelas, los aparatos de aire dañado”, declaró Miguel Ángel Mendoza González.



El funcionario dijo que la reposición y reparación de dichos aparatos se vio atrasada por el receso escolar.



A la fecha, han sido adquiridas aproximadamente 450 refrigeraciones. “Se está terminando de hacer una licitación para poder cumplir, y poder saber exactamente cuántas son las que todavía nos hacen falta, y cuántas pudieran tardarse más tiempo”, detalló.



Piden paciencia



Aunque no precisó el número de menores que se han visto afectados por el déficit de equipo, el secretario explicó que los procesos de reparación e instalación ha sido tardado por los procedimientos que implican.



“Se debe a la normatividad jurídica; si vas a comprar con dinero federal hay una normatividad especial, si vas a comprar con dinero estatal hay otra, con las cuales tienes que estar sorteando todo este tipo de compras, de equipamiento, de mantenimiento”.



Desde que inició el ciclo escolar 2017-2018 el pasado 21 de agosto, padres de familia han reclamado la carencia de climatización en los salones de clases, incluso organizando manifestaciones.



A ellos, Mendoza González les pidió tiempo para resolver el tema.



“Tengan paciencia, estamos tratando de resolverlo, batallando con una serie de complejidades con la parte jurídica que es la que nos ha atorado. Esperamos poderlo resolver pronto”, puntualizó.



Por su parte, autoridades del Sistema Educativo en Mexicali manifestaron que las clases no serán suspendidas en esta semana, a pesar del pronóstico climatológico que indica temperaturas superiores a los 46 grados para los próximos días.



En cambio, las clases serán impartidas en espacios como bibliotecas, salas de juntas y otros que se encuentren refrigerados en las escuelas.



Restablecen 100% de refrigeraciones en Facultad



Una falla en el sistema de aire acondicionado dejó sin este servicio a los edificios de la Facultad de Ciencias Administrativas (FCA) de la UABC el pasado lunes, obligando a los grupos escolares a tomar clases al aire libre.



Se trató de una consecuencia de actos vandálicos realizados por personas aún no identificadas, confirmó el director de la FCA, Raúl González Núñez.



“El domingo pasado nos reportaron los guardias de seguridad que hubo problemas en unas tuberías. Al parecer, personas no identificadas todavía, cortaron, robaron; hicieron un daño a las tuberías causando una gran fuga”, detalló.



Con esta acción se afectó el funcionamiento del sistema de aire acondicionado que provee a los 4 edificios de 3 pisos donde se imparten clases, y al de 3 pisos que funge como biblioteca.



El directivo aclaró que la situación duró apenas dos horas. “El mismo lunes a las siete de la mañana hablamos con los técnicos. Acudieron, revisaron, y nos comunicaron que la falla había quedado resuelta, pero que los aires tardarían dos o tres horas en enfriar”, narró.