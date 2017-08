Ignoran gravedad de comprar los trabajos académicos

(GH)

Estudiantes ignoran la gravedad de plagiar contenidos, y se concentran en aprobar asignaturas sin importarles recurrir a la compra-venta de trabajos académicos, recientemente popularizada en Internet.



Aunque siempre ha existido la práctica de ‘pasar’ la tarea, o recompensar a un compañero por hacer tareas que no le corresponden, es llamativo y grave que se esté normalizando, consideró el docente universitario, Eduardo Cerda González.



“El estudiante no tiene idea de qué es un plagio. No es que no lo vean mal, es que no tienen idea de qué es un plagio, no saben qué es tomar la idea de alguien más y ponerla como suya”, opinó.



El ex profesor de Secundaria y maestro de Sociología en la UABC, explicó que el verdadero problema es que los alumnos no dimensionan la dificultad de elaborar un trabajo académico.



“Saben que es difícil y pueden pagar por ello; tienen la comodidad. Son personas que van a obtener un título, o pasar su materia, pero no van a obtener la base fundamental para la que van a la escuela que es conocer cosas”, expresó.



Aunque pudiera parecer lo contrario, se trata de estudiantes realmente preocupados por aprobar, pero que toman la alternativa equivocada.



“Les importa tanto pasar que son capaces de pagar por eso”.



El alumnado que es cliente de este tipo de negocios incluye tanto a personas que encomiendan sus tareas a otros por comodidad, como a estudiantes que además trabajan y no les queda tiempo para cumplirlas.



“No necesitas haber cursado un doctorado para saber que comprar una tarea está mal”, comentó el maestro.



Un problema ético



“El problema principal es que esas personas están pasando, están logrando llegar a la meta con este tipo de prácticas”.



“Se están graduando personas que no saben ejecutar, y en todos los niveles sucede esto; finalmente esas personas llegan a un trabajo y no saben desempeñarlo”, sentenció el también alumno del Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana.



Aunque reconoció que mientras haya demanda, seguirá existiendo la oferta de este tipo de servicios, Eduardo Cerda consideró que tanto alumnos, docentes y padres de familia pueden hacer mucho para evitar su proliferación.



“Si alguien se preocupa por su formación sabe que le va a costar muchísimo pero no hace esas cosas, porque los procesos de aprendizaje te hacen obtener cierto conocimiento específico”.



Por otro lado, la modernización de la manera de enseñar de los profesores, la utilización de herramientas de Internet y más minuciosidad a la hora de revisar los trabajos escolares, podrían ayudar a erradicar la compra de tareas.



Con acompañamiento y refuerzo de los conocimientos adquiridos en la escuela, así como ejemplificando la ética, padres y tutores también pueden colaborar.



“Esa carga ética empieza desde enseñarle que no debe de pagar por ese tipo de cosas, que es su tarea y es producto de su esfuerzo”.



“Se tiene que hacer entender que la calificación es producto del esfuerzo; lo que se tiene que valorizar es el esfuerzo propio y los conocimientos que se obtienen a partir de ese esfuerzo”, puntualizó el entrevistado.