Confirma la SCJN inhabilitación de magistrado de TSJE

MEXICALI, Baja California

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos al ex magistrado Carlos Cataño González.



Fue el Consejo de la Judicatura Federal quien el año pasado determinó inhabilitar al ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).



La inhabilitación por parte del Consejo la Judicatura Federal se realizó al encontrar irregularidades en los amparos concedidos a importadores de autos.



Esas irregularidades fueron cometidas cuando Cataño González estaba como encargado del despacho de un Juzgado de Distrito.



Pero la inhabilitación se hizo efectiva cuando ya había salido del Poder Judicial de la Federación y ocupaba el cargo de magistrado del TSJE.



La SCJN resolvió el expediente 91/2016, donde indica el fallo, publicado en la lista de notificaciones el 25 de agosto pasado.



“Primero. Es infundado el recurso de revisión administrativa a que este expediente se refiere.



“Segundo. Se confirma la resolución recurrida.



“Notifíquese; en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido”.



Abogados consultados por este diario señalan que el ex magistrado no podrá tener ningún cargo público en ningún nivel de Gobierno.



Lanzan convocatoria



El mismo 25 de agosto, el Consejo de la Judicatura del Estado lanzó la convocatoria para la plaza de magistrado numerario del TSJE.



Aunque en el primer punto de la convocatoria señala:



“Es conveniente destacar que la vacante de la plaza que se concursa en la presente convocatoria, así como los actos que de ella deriven, quedarán condicionados al resultado del Recurso de Revisión Administrativa número 91/2016, interpuesto por el licenciado Carlos Cataño González...”.



Señala que el recurso “aún está tramitándose ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que no ha sido resuelto por el pleno del Máximo Tribunal Constitucional, por lo que hace a la sanción decretada por el Consejo de la Judicatura Federal.



Aspirantes



En el proceso para la plaza de magistrado, señala el Boletín Judicial del Estado, podrán participar quienes ya laboren en el Poder Judicial del Estado o quienes no formen parte de la plantilla del personal.



La primera etapa del procedimiento será el 11, 12 y 13 de septiembre próximo.