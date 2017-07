Pasa socorrista a paciente por auxiliar a persona intoxicada

MEXICALI, Baja California(GH)

Después de 16 horas bajo observación médica, el socorrista de Cruz Roja que trasladó a una persona intoxicada por fosfuro de zinc, indicó que durante ese periodo sintió miedo, estrés y soledad.



Christopher Salvador Zendejas Castellón fue el socorrista despachado por C4 hacia el fraccionamiento El Campanario el jueves pasado, para atender a una persona que había ingerido veneno para ratas, desconociendo la razón.



“Me acerqué en la unidad de primera respuesta, llegué y fue cuando encontré al señor el cual estaba caminando, pero estaba presentando dolor abdominal y vomitando, lo revisé y los signos vitales estaban estables”, comentó.



Momentos antes de trasladar al paciente, Zendejas solicitó que se le entregara alguna información sobre el veneno que había ingerido, entregándole el recipiente en el cual se encontraba esta sustancia.



Por la condición del paciente y la sustancia que ingestó fue que se decidió trasladar hacia el hospital 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por las especialidades, quedando ahí al resguardo del médico.



A causa del compuesto del raticida, en el hospital se activaron los protocolos de emergencia por sustancias peligrosas.



“Cerca de tres horas después fue que me hablaron para presentarme ahí en la clínica, por protocolo y quedé en observación, por seguridad mía, a pesar de que no sentía nada en esos momentos”, dijo.



“Sí tuve miedo, ya que al ayudar a esta persona con el problema me afectó a mí también, y tenía miedo, ya que me explicaron lo que hacía este veneno en el cuerpo y qué tan peligroso es”, especificó.



A pesar de la situación dijo que no podía dejarlo a su suerte, ya que debe de cumplir con la obligación de salvaguardar la vida de esta persona, ante cualquiera que fuera el riesgo que se tenga.



“No puedo dejarlo ahí, ya que tengo la obligación de llevarlo con el médico para que lo valore, ya que era una urgencia en el momento, no tomé la gravedad del tipo de sustancia que ingestó”, dijo.



Autoridades médicas estuvieron al pendiente durante el periodo en el cual Zendejas Castellón se encontraba internado para valoración, y verificar en caso de que pudiera presentar alguna complicación.



Señaló que durante su estancia en el hospital el personal fue amable y en todo momento se encontraba siendo atendido ante cualquier necesidad que tuviera, algo que agradeció.