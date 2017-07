Buscan retener a trabajadores en maquiladora

MEXICALI, Baja California(GH)

Un total de quince empresas están modificando salarios y prestaciones para

mantener cautiva a su plantilla de personal, ya que la industria en Mexicali se enfrenta a un problema de rotación que suele causar estragos económicos.



Uno de los mayores problemas entre las empresas de Mexicali, es la rotación de personal, reveló Aarón Ramsés López Navarro, encargado de la bolsa de trabajo de la Cámara del Comercio y la Industria Transformadora (Canacintra).



Ellos atribuyen el comportamiento a que hay mucha oferta de trabajo, por lo que al empleado no le interesa mantenerse en una empresa a falta de incentivos, puesto que fácilmente obtendrá otro trabajo con las mismas condiciones.



“Quince empresas traen esa estrategia de subir el sueldo y el ambiente laboral, más las condiciones de trabajo, además de más medidas para influenciar al candidato de que se quede más tiempo con ellos”, comentó.



“Ellos nos dicen ‘bueno me quedo un rato en esta empresa, al cabo me despiden y puedo buscar empleo en otra empresa’, eso es algo que está sucediendo en Mexicali”, informó el encargado de la bolsa de trabajo.



Así lo comentó durante la Feria de Empleo conformada por alrededor de 26 empresas, ofertando diversas vacantes, entre ellas operadores, guardias, limpieza, puestos administrativos y de ventas.



También hubo ofertas para personas con estudios superiores como ingenieros, comunicadores, contadores y administradores, quienes estuvieron presentes de las 10:00 a las 14:00 horas del día.



Para las personas que tienen alguna discapacidad o que son de la tercera edad, ofrecieron vacantes, lo cual es promovido por las mismas empresas que buscan ser inclusivas, detalló López.



Los giros de le empresa son variados, desde comercio, industria y servicios, lo que más abunda son puestos en la industria de la manufactura, desde operadores hasta personas con una licenciatura o ingeniería.



Esta es la segunda feria que organizó la Canacintra, en la primera lograron colocar alrededor de 200 personas de 400 que acudieron, en esta segunda edición esperaron alrededor de 500 con la intención de colocar mínimo al 50%.