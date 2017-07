Buscan uso para sistema de Lagunas

MEXICALI, Baja California(GH)

Autoridades ambientales de los tres órdenes de Gobierno- - continúan reuniéndose para encontrar un uso al Sistema Lagunar de Mexicali y generar actividades donde pueda intervenir la comunidad.



El director de Protección al Ambiente, Luis Flores Solís, comentó que el miércoles se sostuvo una reunión en Semarnat y donde también acudieron autoridades de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA).



En la reunión se hizo un análisis del proyecto de restauración del Sistema Lagunar, que abarca las tres lagunas de Mexicali: Campestre, México y Xochimilco.



El propósito es encontrar una vocación que permita un uso del sistema lagunar y poner en marcha un proyecto llamado “Parque Ecológico de Mexicali”.



También acudieron representantes de la Dirección de Administración Urbana y del Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Mexicali (IMIP).



Esta última instancia cuenta con información referente a las condiciones actuales que guarda el Sistema Lagunar.



Administración Urbana acude porque las vocaciones que se quieren implementar en la zona se definirán a través del programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mexicali.



En la parte ambiental se está buscando que a través de las lagunas se presten servicios ambientales a la comunidad.



Se quiere que las áreas verdes se mantengan para permitir una mayor oxigenación y mejor calidad del aire en el Municipio, así como una calidad óptima del agua par permitir actividades de recreo y esparcimiento.



Otro de los servicios ambientales que se quieren lograr, es que sigan arribando aves migratorias a la zona, al ser una de las paradas obligadas de estos seres.



En su momento, se buscará realizar actividades de pesca, ya que actualmente no se puede porque los niveles de toxicidad del agua están por encima de lo permitido por la Norma Ofcial Mexicana.



LAGUNAS NO SERÁN POLITIZADAS



El proyecto del parque ecológico del sistema lagunar ya se entregó, después de ser trabajado por dependencias, la academia y asociaciones civiles, declaró la secretaria de la SPA, Thelma Castañeda Custodio.



El cual está enfocado conservar de acuerdo a los estudios las lagunas y las especies que habitan ahí, para determinar que actividades se pueden efectuar en un parque ecológico, descartando un uso urbano.



Esto fue señalado luego de que la asociación “Salvemos las Lagunas”, declaró su preocupación de que el sitio sea politizado y usado para lucrar a través del turismo extranjero como los “pájaros de la nieve”.



“Queremos aprovechar las características naturales del sitio para que la gente acuda y haga actividades pero siempre de bajo impacto, se podría entrar a la laguna pero nunca con vehículos de motor”, informó Castañeda.



Este sitio tiene el potencial de ser un gran escudo verde para Mexicali, además de ser un refugio para aves migratorias, declaró la servidora pública, por lo que es de suma relevancia su recuperación y conservación.



Las personas preocupadas pueden estar tranquilas, ya que según la secretaria, los expertos están determinando las actividades que se podrán realizar, siempre anteponiendo la conservación de las lagunas.



“¿Privatizar?, no eso ni siquiera lo hemos considerado, es un proyecto para Mexicali y la ciudadanía de Baja California, es a largo plazo y no puedo decir que esté listo en esta administración, pero nos queremos asegurar de que trascienda”, concluyó.