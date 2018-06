Registran hasta 5 horas de espera para obtener permiso de internación y viajar a E.U.A.

MEXICALI, Baja California(GH)

De 3 a 5 horas es el tiempo de espera en la garita centro para solicitar permisos de viaje dentro de Estados Unidos.



Esto es debido a la temporada vacacional en el país, donde no solo decenas de mexicalenses soportan las altas temperaturas con tal de obtener su permiso para cruzar “al otro lado”, sino también gente del interior de la república.



Cabe mencionar que el formato I-94 es el permiso que te permite ingresar por 72 hrs en EU o avanzar más de los 40 km permitidos por visa.



Cansancio y fatiga



“Yo ya llevo 4 horas para sacar el permiso y está muy fuerte el sol, no se que deban hacer para agilizar esto, según ellos tienen todos nuestros datos ahí”, mencionó Olga López Macías proveniente de Guadalajara.



“Nosotros duramos más de 3 horas esperando, entramos y no me dieron el permiso que porque me faltan unos documentos, fui por ellos y pues a ver a que hora paso”, comentó la señora Bertha Elena Canales quien con abanico en mano, se encontraba sentada esperando el llamado de la policía migratoria.



“Desde las 8 de la mañana estamos en esto, en la garita nueva nos dijeron que no había personal para atender los permisos así que nos mandaron para acá donde llevamos más de hora y media”, señaló de manera inconforme Rosa González quien junto con su marido y su hija se mostraban desesperados