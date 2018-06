Fracasa plan para reclutar policías en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

El reclutamiento de elementos policiacos a través de una empresa privada no dio los resultados esperados debido a que de los 21 mil candidatos, solamente 13 lograron aprobar las pruebas, es decir, menos del 1%.



Esta fue una medida a la que le apostó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) al haber un rezago importante en el número de uniformados en Tijuana, los cuales actualmente son alrededor de 2 mil 49, quienes tienen un salario inicial de 16 mil 500 pesos.



“La empresa ha hecho un excelente trabajo, nunca habíamos tenido un impacto tan grande, nunca habíamos tenido acercamientos a tantos jóvenes, vemos que hay muchos tijuanenses que quieren ser policías”, manifestó el secretario de la SSPM, Marco Antonio Sotomayor Amezcua.



Sin embargo, la empresa se enfrentó a lo mismo que el Ayuntamiento, porque a través de los filtros muchos de los aspirantes se quedan en el camino porque no cumplen los requisitos, indicó.



La empresa Innovation, agregó, hizo una campaña agresiva de publicidad y mucha gente interesada llamaba, pero no cumplían con los requisitos, como contar con la preparatoria terminada, con la estatura ideal, físicamente no estaban aptos, cuentan con antecedentes penales o no tienen la cartilla militar liberada.



“Entonces no es un tema que sea adjudicable a la empresa, porque hizo su trabajo, sin embargo, al final no se obtuvieron los resultados que esperábamos. Quiero aclarar que no es negligencia de la empresa, el esquema de seguridad es muy exigente, en ningún trabajo hay tanta exigencia en el perfil de puestos y las evaluaciones que se les aplica”, declaró.



El pago a la compañía

Con relación del contrato de 10 millones de pesos con la empresa reclutadora, dijo que llegaron a un acuerdo en el que solo se pagará un porcentaje.



Sotomayor Amezcua declaró que debido a los resultados obtenidos con la compañía, no llegarán a los 500 elementos nuevos que se habían propuesto contratar en el presente año.



Situación que también los ha llevado a implementar diversas estrategias como la captación de elementos que vienen de otros municipios, que ya están aprobados en confianza.



Y también a través de la estrategia de los egresados que eran policías auxiliares y comerciales, que a través de un curso de formación equivalente se han convertido en policías preventivos una vez que aprobaron la evaluación de confianza.



En lo que va del año traen alrededor de 100 elementos adicionales que se han integrado a la corporación.



En dos semanas empezarán con una nueva generación de policías comerciales que también se van a convertir en policías preventivos, alrededor de 90.



“Entonces estamos hablando que quizá no vamos a alcanzar la meta de los 500, pero con esta transferencia de policías comerciales a policías activos quizá lleguemos a una meta de alrededor de 300 personas nuevas en la corporación”, puntualizó.