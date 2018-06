Resultados del conteo rápido de las votaciones 2018 serán una tendencia

MEXICALI, Baja California(GH)

Los resultados del conteo rápido a Presidencia de la República serán emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) a las 21:00 horas local y serán una tendencia nacional. María Luisa Flores Huerta, consejera presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California, agregó que el conteo es una muestra de casi 5 mil casillas de los 32 estados de la República.



“No implica que sea el resultado oficial, es una tendencia rápida”, precisó. La declaración de presidente electo será emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras recibir los resultados oficiales del INE.



Los cómputos finales del INE comienzan con el conteo en los diferentes distritos electorales a partir del miércoles 4 de julio, al finalizar se entrega las sumas al Tribunal y finalizan con la declaración de electos.



“Pero todo es impugnable, por lo que faltaría la etapa jurisdiccional, así el Tribunal tiene como plazo máximo el 5 de septiembre para la declaración de presidente electo”, dijo Flores Huerta.



EL PREP El Programa de Resulta-dos Preliminares (PREP) comenzará a las 18:00 horas local y culminará 24 horas después. “No da tendencia, el PREP recibe las actas y suma los resultados de las casillas de las tres elecciones federales, por eso los números podrían mantenerse estáticos o cambiantes.



“No es tendencia y no se puede tomar de esa manera, es interpretación equivocada, el PREP sólo permite ver las actas escaneadas y son consultables, el PREP no son resultados oficiales”, precisó la presidente del INE en Baja California.



¿SERÁ VÁLIDO UN VOTO CON APODO?



El Tribunal Electoral Federal definió que el funcionario de casilla valorará la validez de los apodos, palabras o signos que se plasmen en la boleta electoral. Flores Huerta detalló que la capacitación para los funcionarios de casilla es para valorar la claridad de la intención del voto.



“Si hay siglas o frases que identifiquen a un candidato será válido siempre que se identifique con el candidato y no haya duda”, dijo. En ejemplo, si alguien marca dentro de un recuadro la frase “éste es mi gallo”, será voto válido.



Pero si marca dentro del recuadro “éste no es mi gallo” es voto nulo. Los signos como “caritas felices” son válidos si se muestra claramente por quién quiere votar. Mientras que un signo de rechazo se considerará voto nulo.



¿CÓMO VOTAR POR COALICIONES?



En Baja California existen tres coaliciones exclusivamente para votar por Presidente de la República, además de un candidato independiente, el recuadro para candidato no registrado y el nulo de Margarita Zavala. La presidente del INE lo- cal explicó que para votar por alguna de las coaliciones se puede votar en uno, dos o en los tres recuadros que incluye la coalición y todos sean por el mismo candidato.



En ejemplos, el voto por Ricardo Anaya puede ser marcando los tres recuadros donde aparece el PAN, PRD y MC, o sólo por dos de esos partidos y por uno solamente. Para votar por Andrés Manuel López Obrador es marcar los recuadros de los tres partidos que son Morena, PT y PES, o dos de ellos o uno solamente.



El voto por José Antonio Meade es por los recuadros del PRI, PVEM y Nueva Alianza, por dos de esos recuadros o solamente en uno. El recuadro para votar por Jaime Rodríguez “El Bronco” será solamente uno, mientras que el voto en el recuadro de Margarita Zavala se contemplará como nulo.



Para elecciones de senadores y diputados federales en Baja California la votación cambia, ya que sólo hay dos coaliciones registradas. Para votar por senadores y diputados federales existe la coalición del PAN, PRD y MC y marcar una, dos o en tres de las casillas, representa voto válido.



La otra coalición es la de Morena, PT y PES, y marcar una, dos o en tres de las casillas, representa voto válido. Para votar por el PRI, Nueva Alianza o el PVEM, se deberá de marcar su recuadro porque no hay coalición, cada uno es un candidato diferente y marcarlos como coalición representaría voto nulo.



“Si desean hacer más de una marca, nada más cuidar el nombre del candidato, ver que sea el mismo nombre y recordar que el voto es libre pero si marcan por uno facilitan el conteo”, aconsejó Flores Huerta.



Explica más sobre jornada



¿LEY SECA EN BAJA CALIFORNIA? “Al parecer por la fecha, parecería que no habrá porque no han dado anuncio, ya ahorita (ayer) lo veo complicado que lo apliquen por lo cercano de la jornada y hay estados que desde el sábado prohíben la venta de alcohol y por las tendencias se observa que no habrá ley seca”, precisó.



¿PUEDE LLEVAR SU PROPIO CRAYÓN PARA VOTAR?



La presidenta del INE local explicó que no se puede prohibir a la ciudadanía a llevar su propio plumón para votar ante la desconfianza de que puede ser borrable. En cuanto a gorras y camisetas con logotipos de los candidatos o partidos políticos, explicó que nadie puede ingresar a una casilla portando la propaganda electoral, incluyendo a los candidatos.



“El voto debe ser libre y no se permiten actos de proselitismo o de apoyo a un candidato, no debe haber influencia externa. “Si alguien llega con un logo, el presidente de casilla le pedirá que se retire de la zona de la casilla y que regrese a emitir su voto sin logos de partidos, nadie puede hacer difusión y propaganda en las casillas”, comentó.



HORARIOS PARA VOTAR



Las casillas abrirán a las 8:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas o hasta que emita el voto el último en la fila al momento del cierre. Si para las 8:15 horas de la mañana no se completan los funcionarios de casilla, los cargos se recorren, es decir que se faculta al secretario a ocupar el cargo de presidente y el escrutador el cargo de secretario ya sí sucesivamente.



De no conseguirse la apertura de la casilla, se buscará entre los ciudadanos en la fila para votar, quien tenga credencial de elector y sea del mismo distrito para invitarlo a ser funcionario de casilla. Si para las 10:00 horas no se ha abierto la casilla, el INE deberá determinar qué procederá con dicha casilla.