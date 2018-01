Llega a buen término sexta ronda de negociaciones: INDEX

MEXICALI, Baja California(GH)

Con un avance más positivo y una dinámica “diferente” a la vista en ocasiones anteriores terminó la sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), aseguró el presidente de Index Mexicali.



Salvador Maese Barraza, presidente de la Asociación de Maquiladoras de Mexicali recordó que Index Nacional contó con un grupo de expertos participando directamente en las mesas, principalmente en el tema de reglas de origen.



De igual forma resaltó que durante esta edición de las renegociaciones se pudo observar un buen avance en diversos temas, llegando a cerrar los capítulos relacionados a anticorrupción e información y comunicación.



En cuanto al discurso del secretario de Economía de los Estados Unidos, el empresario señaló que fue “más mesurado” que en ocasiones anteriores, pues ya no se habló de una cancelación del tratado.



“Esos son indicios de que se está dando confianza, hay algunos temas que ya se aterrizaron como son el tema de anticorrupción que estuvo muy interesante, y bueno siguen todavía algunas mesas de negociación muy importantes” indicó.



AVANCES



Entre los temas que vieron avances durante esta ronda se encuentran el de las reglas de origen para varios sectores como el textil, automotriz, de electrónica, autopartes, manufactura, aeroespacial, de equipo médico y otros.



Otro tema que está avanzando significativamente en las negociaciones es el de aduanas y facilidad de comercio, en donde ya se están contemplando nuevas medidas.



“Estamos contemplando nuevas medidas vinculantes que están redactadas en el nivel más alto de los dictados en la Organización Mundial del Comercio y también avanzamos mucho en el tema de productos químicos y farmacéuticos” señaló el presidente de Index Mexicali.



Aunque los acuerdos a los que se llegaron en las mesas de negociaciones son estrictamente confidenciales y no se pueden dar a conocer hasta el término de las mismas, el presidente señaló que los resultados fueron buenos para los 3 países.



“Nuestros expertos que estuvieron presentes nos dan una luz positiva, de que realmente se llegó a un equilibrio entre las 3 partes” afirmó.



DE VUELTA A CIUDAD DE MÉXICO



La séptima ronda de renegociación del Tlcan, programada para la última semana de febrero en Ciudad de México, tiene ya expectativas muy importantes pues se espera dar por finalizado algunos temas importantes.



Entre estos se encuentran los de telecomunicaciones, comercio digital y productos químicos y farmacéuticos.



“Creo que la ronda en la Ciudad de México tiene expectativas muy importantes sobre todo de cómo termino esta ronda en Montreal, donde las cosas se dieron mucho mejor, de manera más propositiva” expresó Maese Barraza.



De igual forma resaltó que por el momento no “hay prisa” por llevar a término las renegociaciones del Tratado, sino que éstas se realizarán de forma pausada y ordenada buscando resultados muy objetivos, por lo que podrían continuar aún después del verano.