Luna azul y eclipse serán visibles esta madrugada

MEXICALI, Baja California(GH)

Durante la madrugada del 30 al 31 de enero el mundo observara los fenómenos lunares, que contemplan una Luna Azul y un eclipse total de luna.



En Mexicali el evento empieza a las 2:51:13 am, la parcialidad entra a las 3:48:27 am. La totalidad a las 4:51:47 am y el máximo es a las 5:29:51 am.



La totalidad finaliza a las 6:07:51 am, cuando ya está amaneciendo.



Esto según la información del astrónomo Fernando Ávila Castro, titular del Observatorio Astronómico Nacional Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicado en la Sierra San Pedro Mártir.



Explicó que la Luna Azul consiste en una segunda Luna llena en un mes, recalcó que en ningún momento la Luna tomará dicho color.



Lo que hace especial a la segunda Luna llena del mes, es que se encuentra en el perigeo, explicó que eso el punto más cercano de la órbita lunar a la Tierra, por lo que se apreciará más grande de lo normal.



El eclipse total de Luna que en Baja California será visible durante la madrugada hasta que amanezca, determinó el experto en astronomía.



La expectativa del avistamiento obedecerá a las condiciones de cielo oscuro, recomendó salir de la ciudad buscando una zona donde la contaminación lumínica sea mínima.



“Afortunadamente en nuestro estado todavía hay regiones que cumplen esta condición como la Sierra de Juárez, y la de San Pedro Mártir”, señaló.