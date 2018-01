Inseguridad es reflejo de corrupción, señala IP

MEXICALI, Baja California(GH)

La inseguridad es una consecuencia de la corrupción que hay en las diferentes dependencias, y en el caso de los homicidios, es un problema que las autoridades no han podido controlar, manifestó el presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres Hernández.



Lo anterior lo declaró luego que se publicara que en el año que lleva la actual administración municipal se han registrado más asesinatos que en los trienios del los gobiernos de Jorge Astiazarán, Carlos Bustamante y Jorge Ramos.



El líder empresarial expuso que en todas las actividades delictivas que se cometen se evidencia la corrupción y la impunidad.



“Eso se refleja en todo nuestro Estado en un problema de violencia, de delincuencia mucho muy serio. Entonces, ¿traemos un problema muy serio?, sí. ¿Estamos trabajando el Estado y los municipios para atacar este problema?, sí. ¿No estamos avanzando como quisiéramos?, no”, subrayó.



Con relación del tema de homicidios en la ciudad, dijo que este año ha empezado muy mal, ya que las autoridades federales y estatales no lo han podido controlar.



Fimbres Hernández agregó que en otros tipos de delitos en la ciudad, como en el rubro de robos, se lograron avances a finales del año pasado, pero aún no se puede cantar victoria.



La demanda a las autoridades es que se corrija el problema y el sector empresarial se ha ofrecido como pueda participar en el tema, ya sea con apoyos de casetas de vigilancia móviles o cámaras se seguridad.



Demandan estrategias

El presidente de la Federación Coparmex de Baja California, Armando León Ptacnik, reconoció que el Estado tiene condiciones particulares para que la región sea utilizada para el trasiego de droga.



Pero estas características particulares, señaló, no eximen a las autoridades de cumplir con su responsabilidad, ya que tienen que buscar otras estrategias o más recursos económicos para atenderla.



Vemos con mucha preocupación que no está controlado el asunto de inseguridad, particularmente el problema que son los homicidios, indicó.