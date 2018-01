No existen datos de la magnitud del problema

MEXICALI, Baja California(GH)

El director del programa de adicciones del Instituto de Psiquitría de Baja California (IPBC), Leobardo Acosta Monárrez, explicó que no hay un estudio que constate la población que sufre esta adicción.



Es muy raro que asista la gente con ludopatía a pedir ayuda, en el año 2017 atendieron a once y en el 2016 a diez, quienes acudieron por un cuadro de ansiedad o depresión y conforme fue avanzando el tratamiento, descubrieron que tenían el padecimiento.



A diferencia de la adicción a las drogas, no hay un síndrome de abstinencia tan fuerte, cuando la persona juega se le eleva la dopamina y endorfinas, lo que les produce un placer máximo, sobre todo si está ganando, describió Acosta.



Llega a ser tanto la problemática de estas personas que pueden perder su patrimonio y familia, hasta entonces es que piden ayuda a los profesionales de la Psicología. Así como le pasó a Sandoval, el estar expuesto a los casinos eleva el problema, pero la realidad es incierta, ya que no se ha hecho una encuesta por parte de la dependencia de salud, sobre los casos de ludopatía.



Generalmente se le llama trastorno dual, traen un problema y se incrementa con la ludopatía, el tratamiento es muy similar al de otras adicciones, ya que se debe de cambiar la forma de pensamiento y la conducta.



El tratamiento va entre seis meses a dos años, hay psicólogos para el problema de ludopatía en el IPBC, pero no hay un recurso etiquetado como tal, éste es para las adicciones en general.



RESPONSABILIZAR A CASINOS



Como empresas socialmente responsables, lo ideal sería que de los impuestos que se le cobran a los casinos, un porcentaje sea directamente destinado a tratar a la población que se enfermó a causa de sus servicios lúdicos, reconoció el experto.



Comentó que están en pláticas con algunos casinos para detectar más casos y dar más tratamientos, reconociendo que la cifra debe de ser más grande pero no se sabe a ciencia cierta cuánto.



“Con este estudio queremos hacer que ya tengamos estadística propia de ludopatía, necesitamos una restructuración en el IPBC y el observatorio de adiciones para contemplar contabilizar la ludopatía”, declaró.



Abundó que sería positivo llegar a un acuerdo con los casinos, ya que en el IPBC la atención es gratuita, aun así requieren más recurso para dar una mejor atención.