Establecen cita entre manifestantes y Gobernador

MEXICALI, Baja California(GH)

El ejecutivo Francisco Vega de Lamadrid canceló la cita que tenía con los manifestantes el lunes a las 14:00, sin embargo acordaron que se llevará a cabo el miércoles a las 17:00 horas.



La mesa de dialogo estaba puesta desde las 14:00 horas, a pesar de que se les había avisado que el gobernador, se encontraba en la Ciudad de México, a los 20 minutos aparecieron los representantes de la Secretaría General de Gobierno.



Los manifestantes recibieron al director de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rascón Lepe, con quien no estaban dispuestos a dialogar los puntos del pliego petitorio, por lo que el representante de Gobierno les pidió media hora para definir una nueva cita.



A los 30 minutos regresó Rascón, quien ya se había comunicado con el equipo cercano al Gobernador Vega, con la noticia de que el miércoles a las 15:00 horas el gobernador los recibirá en la sala “Gobernadores”.



Hubo comentarios entre los manifestantes de que no quieren la reunión en dicha sala, debido a que ahí no caben todos, por lo que pidieron que se haga en la explanada del Poder Ejecutivo, lo cual se va a analizar, según el director de Gobierno.