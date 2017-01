El primer momento de una gran historia

MEXICALI, Baja California(GH)

, nos conocimos porque mi mejor amiga era su vecina y el era amigo de la familia., ya que él era mayor de edad y salía a bailar de noche, yo tan solo a tardeadas, que era la moda en ese tiempo.El me busco por mucho tiempo, con el dolor de mi corazón me le escondí, jamás supo de mí y hasta deje de contestar llamadas en mi casa, cuando lo miraba afuera de mi escuela , me iba por otro lado, hasta que se rindió.Y digo con el dolor de mi corazón, porquePasaron los años, para ser exactos 15, sin saber de él, yo ya tenía 28 años de edad y 2 niños…Una amiga de la secundaria, quien vivió conmigo mi noviazgo con él, se enfermo de cáncer, pasa por un momento muy delicado de salud y platicábamos por teléfono o Facebook…En los últimos mensajes que me enviaba me decía que miraba a mi ex en el hospital y que él le preguntaba por mí. Yo le comente a mi amiga que no le diera ningún dato mío, ya que con el hecho de saber que había regresado a mi vida, sentía que todas las emociones se me movían y prácticamente no quería saber que era casado, tenía miedo, porque con solo saber que estaba cerca de mi entorno me emocionaba.El día 6 de octubre del 2014 mí amiga falleció, fue un gran golpe para mí… al siguiente mes, la recordé tanto que me puse a leer las conversaciones y mire su insistencia por buscar a mi ex.Me arriesgue y lo busque por facebook, le envie un mensaje y le dijeA lo que solo recibí el famoso. Sentía que yo tenía razón en tener miedo y no buscarlo, tal vez me olvido, tal vez, tal vez, tal vez….15 días después de que vio mi mensaje, después de un largo día de trabajo, regreso a casa y por accidente me quebré el pie, mi papá inmediatamente me llevo al hospital y al ingresar lo primero que veo es a el.Nuestras caras fueron de asombro, cuando lo veo vestido de blanco frente a mí me quise morir, el sonrió y me dijoYa no sabía si me dolía el pie o el orgullo, inmediatamente me paso, me saco placas y me fui a mi casa, esa noche no pude dormir pensando en lo guapo que seguía siendo, en esos ojos que al verlos de nuevo me pusieron nerviosa, los escalofríos que aún sentía solo de tenerlo cerca de mí.Y ahora, ¿qué seguía?... pues su mensaje de:A partir de ese día nuestras pláticas eran constantes, saber de nuestras vidas y darnos cuenta que siempre estuvimos cerca uno del otro, él tiene 2 hijos casi de la misma edad que los míos.Nosotros y nuestras hijas cumplimos años el mismo día, las dos se llaman igual, tenemos muchos amigos que conocíamos y con quien salíamos y jamás coincidimos.tenía que ser una fecha poco común al igual que nuestro reencuentro, tanto que hasta en moto llegamos.Hoy en día vivimos un hermoso matrimonio con nuestros 4 hijos (2 de el y 2 míos) y tenemos planes de casarnos por la iglesia, ya que ninguno de los 2 estuvimos casados, los dos solo vivimos en unión libre con nuestras ex parejas.