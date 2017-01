Candidatos piden registros para elección sindical

MEXICALI, Baja California(GH)

Con gritos de “Queremos Registros” cientos de burócratas marcharon hacia las oficinas del Sindicato de Burócratas, encabezados por los cuatro candidatos a secretario general, buscando se respete su registro a competir para el cargo.



Lázaro Mosqueda, Selene Cota, Rosa María Acuña, Maritza Olivas son cuatro de los candidatos que no han logrado su registro, marcharon tomados de los brazos en señal de unión del gremio sindical, los cuales exclamaban que luchaban por los trabajadores.



Cerca de las 10:00 horas fue que se aglomeraron en la explanada de los Tres Poderes se reunieron, y desde donde comenzó la marcha de los burócratas sobre la calle Del Hospital.



De igual forma se pidió en gritos la salida de la actual secretaria general, Victoria Bentley Duarte, debido a que fue ella quien notificó la falta de algunos requisitos por parte de los cuatro candidatos.



Algunas de las pancartas que mostraron los burócratas exclamaban el derecho de registro de las planillas, otros de los señalamientos realizados por los manifestantes fue que no se tuvieran más abusos, y no a la imposición de un candidato.