Interpondrán denuncia contra ambientalistas

MEXICALI, Baja California(GH)

Los pescadores que fueron rescatados durante la noche del miércoles al volcarse la panga en la que se encontraban viajando, notificaron que interpondrán una denuncia ante los ambientalistas de Sea Shepherd.



Sunshine Antonio Rodríguez Peña, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe precisó que será ante instancias federales, ya que jurisdicción de la marítima.



“Queremos que las autoridades no hacen su trabajo como deben, tenemos gente foránea en mar causando accidentes, y haciendo lo que ellos desean en nuestros mares”, precisó.



La embarcación San Simon del Sea Shepherd se encuentra trabajando en vigilar el área natural que proteja a la vaquita marina, notificó, y ellos se encuentran trabajando más allá de lo que hacen.



Fue el pasado miércoles cuando a la organización ambientalista notificó a la Secretaría de Marina del puerto sobre la volcadura de una panga, en la que viajaban cuatro pescadores quienes realizaban pesca deportiva.



Misael Bastida Romo, Víctor Rodríguez Meza, Javier Román Iñiguez y Edgar Iran Sánchez Obeso son quienes se encontraban a bordo del barco “Victoria”, el cual volcó cerca de las 21:40 horas.



De estos pescadores autoridades federales se encuentran en búsqueda de Sánchez Obeso, quien por más de cuatro días no ha logrado aparecer en la cercanía de donde la embarcación volcó.



Precisó Rodríguez Peña que la denuncia se plantea debido al accidente ocasionado contra los cuatro pescadores, ya que a pesar del incidente ésta aún continúa navegando sobre los mares de San Felipe.



“Ese barco no tiene nada que hacer allá afuera, ya que ocasionó un accidente, y sabemos que si una persona causa algo así la embarcación se debe de quedar en puerto, siendo algo que no ha sucedido”, manifestó.



Los pasajeros de la panga que volcó resultaron con lesiones de consideración, así como afectaciones que sufrieron al caer al agua con bajas temperaturas.



Misael Bastida Romo se encargó de narrar lo ocurrido durante la noche de ese miércoles, indicando que se encontraban realizando pesca deportiva de manera normal y en total oscuridad.



“De repente y de la nada se ve una luz incandescente, cegándonos sin poder ver por lo que al sacar la vuelta fue cuando dimos vuelta y caímos al agua, quedando unos cerca de la panga y otros alejados”, notificó.



Junto a él se encontraba Sánchez Obeso, quienes pidieron el auxilio de sus compañeros los cuales no pudieron moverse debido a que al momento de volcar se averió el motor de la unidad.



Fueron los mismos ambientalistas quienes lanzaron una cuerda con la cual los extrajeron de las aguas, indicó, donde al subir notificó que una segunda persona se encontraba aún flotando en el mar.



“En eso llegó por mí la Marina y me llevó a tierra, dejándome en el centro de salud sin saber nada de mis compañeros, y hasta ahora no sabemos aún nada de mi compañero”, comentó Bastida Romo.