Demandan ambientalistas a administración de Trump para salvar a la Vaquita

MEXICALI, Baja California(GH)

Al menos tres organizaciones ambientalistas interpusieron una demanda en contra de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por no responder a las peticiones sobre las medidas para salvar a la Vaquita Marina, en el Alto Golfo de California.







Las organizaciones habían solicitado que la administración federal prohibiera la importación de ciertos pescados y mariscos del Golfo de California, como medida para salvar al cetáceo que se encuentra al borde de la extinción.







Entre las organizaciones ambientalistas firmantes se encuentran el Instituto de Bienestar Animal (AWI, por sus siglas en inglés), el Centro para la Diversidad Biológica (CBD) y el Concilio para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés).







Amey Owen, coordinadora de relaciones pública de AWI, informó que la demanda en contra de la administración de Trump se interpuso el pasado 21 de diciembre.







Esta demanda busca un embargo a pescado y marisco mexicano, a través de la administración del gobierno estadounidense, sin embargo, cuando se realizó la petición formal, en mayo de este 2017, los grupos ambientalistas no tuvieron respuesta del gobierno federal.







Los ambientalistas sostienen que quedan menos de 30 vaquitas en el Mar de Cortés y que su población ha decrecido en un 95% en los últimos 20 años, además de que prevén su extinción para el 2019 si las prácticas de pesca.







A través de la demanda buscan presionar para obtener una respuesta inmediata a la petición de emergencia, y estiman que servirá como medida de presión para imponer una veda permanente en el uso de redes agalleras en el refugio de la Vaquita.







“Pedimos políticamente al gobierno estadounidense tomar acciones para salvar a la vaquita con esta prohibición de importaciones”, dijo Sara Uhlemann, director de programa en el CBD. “Pero el reloj está corriendo y es tiempo de demandar acciones”.







Zak Smith, abogado consultor del NRDC en el proyecto para la Protección de Mamíferos Marinos, aseguró que la industria pesquera está llevando a la extinción a la vaquita que debe de mejorar sus prácticas.







De acuerdo al Acta para la Protección de Mamíferos Marinos, el gobierno de Estados Unidos puede prohibir la importación de pescaderías que incidentalmente maten a mamíferos marinos, señala el comunicado de las organizaciones.







“México ha sabido por décadas qué se debe hacer para salvar a la vaquita, pero no ha encontrado la voluntado política de detener la extinción de esta especie”, dijo Kate O´Connell, consultora de Vida Marina Silvestre para el AWI.







“Si el gobierno de Estados Unidos no toma acciones y no usa sus leyes para obligar al gobierno mexicano para salvar la especie prohibiendo la importación de la pesca, también será cómplice de la pérdida de la Vaquita”, agregó.