Es hoy último día de inscripciones vía Internet para kinder, primaria y secundaria

MEXICALI, Baja California(GH)

Este viernes 29 de diciembre es el último día para inscribir a niños y jóvenes de nuevo ingreso a kinder, primaria y secundaria a través de la plataforma de Internet del Sistema Educativo Estatal (SEE).El proceso de inscripciones fue abierto el pasado 21 de noviembre, y su plazo se extendió hasta el último viernes del año, esperando que aproximadamente 235 mil 600 estudiantes realizaran su registro en el sistema electrónico.La página web para realizar las inscripciones es: www.educacionbc.edu.mx. En ella se encuentran las instrucciones para vaciar la información de folio y clave únicos, proporcionados por los profesores de preescolar y sexto grado de primaria, además de los datos del alumno y padres de familia.Al finalizar, el sistema arrojará un comprobante de registro que debe ser impreso y conservado por la persona que realizó el trámite.En caso de presentar errores en la plataforma electrónica, problemas con su proveedor internet, o no contar con acceso doméstico al servicio, personal de la Delegación Mexicali del SEE puede ayudarle a completar su registro.Hasta la fecha, más del 71% del padrón de alumnos esperado ha completado su registro por Internet.Aunque todos los solicitantes tienen garantizado cupo en alguno de los planteles escolares, es muy importante que los padres de familia y tutores atiendan a la convocatoria vía Internet, para que puedan asegurar un espacio en la escuela de su elección y evitar futuras dificultades, señaló el Delegado del SEE, Alejandro Bahena Flores.