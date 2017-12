Estos son los días de descanso obligatorio del 2018

MEXICALI, Baja California(GH)

Los días festivos o feriados son fechas muy esperadas por la mayoría de quienes trabajan y estudian.



Aunque durante el 2018, varios de ellos coincidirán con fines de semana, días habituales de descanso, a continuación te presentamos el listado de días de descanso obligatorio, indicados en la Ley Federal del Trabajo.



En su artículo 73, dicha legislación establece que los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso.



En caso de llegar a un mutuo acuerdo, el patrón deberá cubrir un doble salario por el servicio prestado durante los asuetos oficiales.



Enero

Lunes 1: Año nuevo.



Febrero





Lunes 5: Aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana.



Marzo

Lunes 19: Aunque el aniversario del natalicio de Benito Juárez se conmemora el 21 de este mes, el asueto se recorre al lunes 19 para dar pie a un fin de semana largo.

29 y 30: Aunque los días jueves y viernes santo no son de descanso obligatorio, la mayoría de los patrones contemplan días libres para sus empleados.



Mayo

Miércoles 1: Conmemoración del Día del Trabajo

Septiembre

16: Aunque será domingo, está indicado como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo.



Noviembre

Viernes 2: Otra fecha que, aunque no es un asueto oficial, es empleada para rendir homenaje a los seres queridos con motivo del Día de Muertos.

Lunes 19: Se recorre la conmemoración del 20 de noviembre, Aniversario de la Revolución Mexicana, para disfrutar de un fin de semana largo.



Diciembre

Sábado 1: De acuerdo con la Ley Federal, el día de sucesión presidencial es oficialmente no laborable.

Martes 25: Navidad.