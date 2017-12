Animalistas buscan que se detenga venta de cohetes

TIJUANA, Baja California(GH)

El colectivo Abogados Animalistas de Tijuana hará una petición al Ayuntamiento de Tijuana y a la Arquidiócesis para que prohíban el uso de la pirotecnia para proteger la salud de los seres humanos y animales.



Carmen Villarreal, coordinadora del grupo, explicó que en enero de 2018 pedirán al Gobierno Municipal nuevas reformas de los reglamentos sobre el uso de los fuegos artificiales para que la ciudadanía no tenga acceso a la compra ni a la venta de estos artefactos.



“Estamos pidiéndole al Gobierno congruencia para que no dé las licencias y anuencias. Es un esfuerzo que tenemos que hacer la sociedad, tanto el Gobierno, como los padres de familia, que son quienes van a comprar los cohetes”, dijo.



Asimismo, informó que en Tijuana el uso de la pirotecnia no se permite de manera libre, por lo que la población debe denunciar al 911 a los involucrados, quienes pueden ser presentados ante el juez municipal y recibir una multa de 3 mil 500 pesos aproximadamente.



Los Abogados Animalistas lanzaron en su Facebook una petición a través de la plataforma www.change.org para que la ciudadanía la firme con el propósito de reunir las suficientes rúbricas que demuestren que los tijuanenses están en contra del estallido de cohetes.



Por su parte, Martha Alicia Castro, también integrante del colectivo, comentó que las épocas decembrinas son las más estresantes para los animales de casa, ya que estos son propensos a ataques de estrés, convulsiones o muertes, así como a extraviarse.