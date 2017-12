Buscan evitar contingencia ambiental

MEXICALI, Baja California(GH)

El Comité del Pro-Aire realizó un documento exhortando a que la cohetera que abastece de pirotecnia a Mexicali se abstenga, en este periodo en que la ciudad se encuentra en una contingencia ambiental.



Mexicali ha presentado niveles peligrosos de contaminación en 14 de los 28 días de diciembre, llegando o rebasando los límites rojos, que son catalogados oficialmente como una contingencia ambiental.



La Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) advirtió que lo sucedido el pasado 25 de diciembre se podría repetir de no poner de su parte la ciudadanía y empresas que realizan emisiones al medio ambiente.



La secretaria de la SPA, Thelma Castañeda Custodio, precisó que en este año nuevo sí se aplicarán sanciones a quienes no acaten la prohibición de quema de fogatas y pirotecnia, además de emitir una serie de alertas en caso de que el ambiente se vuelva tóxico.



En Mexicali existe esa cultura de hacer fogatas, quemar llantas y pirotecnia que son actividades altamente contaminantes, las cuales se recrudecen en Mexicali por la ubicación geográfica y la inversión térmica, comentó Castañeda.



El comité se dirigió de nuevo a la población con la intención de advertir que se puede volver a repetir una contingencia ambiental este Año Nuevo de continuar con las mismas actividades comentadas.



Buscan que la ciudadanía asuma con responsabilidad sus acciones que han sido el principal aporte a la presencia de contaminantes, ya que no fueron suficientes las advertencias por lo que aseguró que aplicarán sanciones.



Intensificarán que las autoridades de Seguridad Pública pongan multas a quienes estén utilizando pirotecnia, quemando llantas o fogatas en la temporada invernal.



La titular explicó que se está trabajando para ser más puntuales en el reglamento, llegaron a la conclusión de que las menciones del medio ambiente no son claras, amarrado al tema de las sanciones.



Castañeda comentó que van a trabajar en la modificación de la ley estatal, y también a nivel Cabildo en reglamento, para no dejar los cabos sueltos, esto será con tiempo.



En lo inmediato van a advertir a la gente y sancionar con lo que se puede, así como está especificado en el Bando, los policías podrán amonestar o sancionar, dependiendo de la acción aplicarán la ley como debe de ser.



Van a realizar un documento rector para el caso de una contingencia, si las lecturas les dieran parámetros de contingencia, algunas medidas serían limitar las actividades de los ciudadanos a ciertas horas, precisó.



A las empresas también se les limitaría su producción cuando los índices sean rojo o mayores, por lo que están tratando de incluir a las cámaras industriales.



PROHIBIR VENTA DE COHETES



El Comité del Pro-Aire propuso que se prohíba la venta definitiva de cohetes, incluyendo a la cohetera, les queda buscar a la autoridad federal para que se retiren.



La cohetera opera con un permiso federal por manejar pólvora, no obstante, el Ayuntamiento podría revocar el permiso de uso de suelo, pero tendría que someterse a consideración.



El director de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Luis Flores Solís, señaló que van a plantearlo en una primera instancia con los coheteros hablando particularmente de Mexicali, ya que primero podrían tener una respuesta positiva.