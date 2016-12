BC está al límite de una recesión: Economista

MEXICALI, Baja California(GH)

Baja California y todo el territorio mexicano se encuentra en los límites de una recesión, con un panorama económico para el 2017 tan difícil como el registrado en el 2008 si el Gobierno no cuida las variables nacionales e internacionales, detalló Roberto Valero Berrospe.El analista económico y presidente del Centro de Estudios Económicos desglosó que la estrategia que siguen los gobiernos de los tres niveles, es inadecuada para el contexto económico actual.“Subir el precio de la gasolina repercutió en el mercado cambiario y esa es mala señal para los inversionistas porque va a generar inflación…”.“El problema no sólo es la inflación y es que hay una economía muy débil con poco crecimiento y en la frontera podría generarse una recesión si no se cuidan las variables…”.“Si una economía que decrece con inflación alta es lo más peligroso que le puede pasar a una ciudad, estado o país y eso lo ven las calificadoras internacionales que puede cambiar a México a negativo o bajarlo”, comentó.Valero Berrospe explicó que los ciudadanos se verán afectados por el factor de la inflación y que el porcentaje de aumento salarial se encuentra “pulverizado” contra los incrementos.La gasolina tiene peso fuerte en el indicado inflacionario porque el 70% de los hogares tienen un vehículo en Baja California, y el alza en el combustible desencadena alzas en el transporte, de mercancías y los costos se trasladan a los consumidores.El panorama de inf lación para enero del próximo año es del 5% para Mexicali y Tijuana.El tipo de cambio también preocupa, explicó, porque gran parte de los productos de consumo local son importadosAdemás genera especulación donde los bancos elevaron a 21.17 pesos el dólar ante el anuncio del incremento de la gasolina.“Un brinco de casi un peso en un día, y todo eso se traducirá que muchos productos locales que se exportan estarán más caros y afectará también eso a la inflación…”.“La mayor preocupación es lo que ocurrirá el 20 de enero con el cambio de poderes en Estados Unidos, si el Presidente cumple varias de las amenazas como las deportaciones masivas, control de las remesas, negociación ríspida al TLC, lo que ocurrirá es que el tipo de cambio se irá más arriba…”.“Por eso la expectativa sigue de que el dólar llegue a 25 pesos en los siguientes meses; habrá un periodo de mucha volatilidad durante enero y eso también pega a la inflación”, dijo.El analista económico explicó que el peor error económico que se puede aplicar en tiempo de crisis es aplicar alza de precios.“Cuando en Estados Unidos estuvieron en crisis, bajaron la tasa de interés, se distribuyó dinero a la población para gastar e incentivar el consumo y aquí es lo contrario, se desincentiva el consumo”, puntualizó.Los datos del IMSS demuestran la falta de empleo nuevo, ya que se informó a novel nacional que los empleos generados en el 2016, el 50% fueron agregados de la informalidad a la formalidad y de los nuevos empleos, la mayoría se registró con sueldos de 1 a 2 salarios mínimos.“Todo nos indica que no hay desarrollo económico, hay crecimiento, pero no desarrollo, es un caldo perverso que te puede derivar en una crisis económica”, precisó.Con el incremento del precio en la gasolina, el costo se mantendrá más barato el galón en California que en Baja California, afirmó Valero Berrospe.Al llegar a los 17 pesos, el combustible en California estaría 2 ó 3 pesos más económico e incluso podría llegar a estar hasta 5 pesos más barato aunque el dólar alcance los 25 pesos por billete verde.