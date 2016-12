Promoverán nuevo amparo para plebiscito de transporte público

MEXICALI, Baja California(GH)

Daniel Solorio Ramírez, asesor legal del Frente Estudiantil Mexicalense (FEM), informó que están trabajando en promover un nuevo amparo para llevar a cabo el plebiscito que busca reducir el costo del transporte público en Mexicali.



El maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) campus Mexicali, indicó que aún se tienen muchas posibilidades para llevar a cabo dicho trámite.



“Los muchachos están trabajando con la asesoría de los estudiantes de derecho, promoviendo otro amparo el cual está en trámite de nuevo en el Juzgado Primero de Distrito”.



“Para que el juez revise si es verdad o no, que no hay suficientes firmas, o si es verdad que el Consejo Municipal tiene razón o no cuando dice que no hay firmas suficientes”, precisó al respecto.



Esto luego de que el Dr. Ángel Norzagaray Norzagaray, vicerrector del campus Mexicali y residente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Vecinal, declarara que era imposible realizarse un plebiscito por la invalidación de las firmas.



Ante esto, Solorio Ramírez, indicó que desde que se formó dicho consejo no tuvo la voluntad de llevarlo a cabo.



“No tienen ganas de hacer el plebiscito, no tienen ninguna intención, se han dedicado a estropearlo, a obstaculizarlo, a boicotearlo”.