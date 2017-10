Reforma para prision preventiva no aplica: Crespo

MEXICALI, Baja California(GH)

La reforma para aplicar prisión preventiva en delitos por robo con armas de utilería o por violencia moral, no aplicará ni será ejecutada por los jueces, afirmó Juan José Castro Crespo.



El Presidente del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho detalló que la iniciativa presentada y aprobada por la diputada Victoria Bentley Duarte crea figuras jurídicas en las cuales el poder legislativo no tiene facultad.



Detalló que en el artículo 9 constitucional se establece las penas en base al catálogo de delitos graves y en cuales se dicta prisión preventiva oficiosa.



Además que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal determina la presunción de inocencia y no permite que se impongan penas anticipadas como la prisión preventiva.



“El Estado carece de facultades para legislar en la cuestión de gravedad de delitos, por ello no aplica, porque es facultad potestativa del Congreso de la Unión, por eso un juez no la va a aplicar –la reforma-“, declaró.