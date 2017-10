Regularán municipios los asilos

MEXICALI, Baja California(GH)

En el Gobierno del Estado están por terminar una ley que obligará a los municipios de Baja California, a regularizar los asilos, esto fue anunciado en el marco del incendio en “El Refugio”, que dejó un saldo de seis muertes de ancianos.



Con esta tragedia, se suman 25 muertes de personas de la tercera edad en centros asistenciales en condiciones trágicas, durante la administración de representante del Poder Ejecutivo, Francisco Vega de Lamadrid.



“Se está trabajando en una ley, hay una Ley de Protección Civil, ahí viene el apartado de los asilos, en la que se dio 180 días para que cumplan con los lineamientos que Protección Civil pide”, comentó Vega.



“Lo conveniente, estoy enterado con las primeras damas, que lo que corresponde a asilos sea atendido por municipios, nosotros ya estamos atendiendo las casas hogar”, dijo el Gobernador.



La presidenta del DIF estatal, precisó que tienen meses trabajando una ley similar a la de las casas hogar, enfocada en asilos, en la que los DIF municipales se encargarán de la regularización de los asilos.



Esto razonado en que muchos de los permisos y tramitología están en el Ayuntamiento, Brenda Ruacho de Vega, platicó que sería lo adecuado, además de que las primeras damas municipales están de acuerdo en tomar esa responsabilidad.



Compartió que hubo una modificación aprobada para que todos los asilos tengan un reglamento y cubran las normas según Protección Civil, desde el mes de septiembre tienen 180 días para cumplir la norma.



Eso no significa que protección regule toda la operatividad, la Secretaría de Salud también debe de realizar su parte, aseveró.



Se trata de un proceso tardado, igual que en la ley de las casas hogar, la primera dama estatal, señaló que en un año y medio, de 126 casas hogar, sólo 40 tienen la licencia de operación.



TRAGEDIAS PENDIENTES



Francisco Vega aceptó que la tragedia en el asilo Hermoso Atardecer, donde murieron 19 ancianos, aun sigue inconclusa a dos años del desafortunado evento, debido a que las instancias federales no han determinado responsables.



“Lamentables sucesos, los dos, pero no sólo intervienen autoridades municipales y estatales, hay otras autoridades, las federales, es un proceso lamentablemente largo, le hemos echado ganas y espero que pronto haya un dictamen”, repuso.



Concluyó que si hay un responsable tendrá que sufrir las consecuencias de sus actos. El asilo de Tijuana será más fácil de resolver por las condiciones en las que sucedió el incendio.



10% NO CUMPLE



A partir del incendio en el asilo del ejido Querétaro en el Valle de Mexicali, dieron facultades a la Unidad de Protección Civil para inspeccionar y tener un control de las medidas de seguridad, registrando en dos años, 292 centros asistenciales.



De los 292 centros asistenciales, 21 son casas hogar; 6 son centros de migrantes; 41 centros de rehabilitación; 6 estancias de rehabilitación terapéutica; 157 estancias infantiles; 4 asilos y 43 centros municipales, según Protección Civil de Mexicali.



Por otra parte la Dirección contra Riesgos Sanitarios, ha señalado que el 10% de los asilos y centros asistenciales en general no cumple con la norma 031 y 032 en su totalidad. En el Estado hay 49 asilos y 14 son de Mexicali, el 90% están en regla.