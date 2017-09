BC no está lista para sismos

TIJUANA, Baja California(GH)

Baja California es una zona sísmica, pero no está preparada para una contingencia de esta naturaleza, dijo el director de Protección Civil del Estado, Antonio Rosquillas Navarro.



Manifestó que algo que se requiere es una mayor inversión en el tema, principalmente para la adquisición de equipo que pueda salvar vidas.



En entrevista con FRONTERA, reconoció que como resultado de los sismos ocurridos en el Sur del País el 7 y 19 de septiembre la gente se muestra interesada por saber más del tema, sin embargo la inquietud se pierde a los pocos meses.



Con respecto a la posibilidad de instalar una alerta sísmica en el Estado como en la Ciudad de México, dijo que no es viable porque la advertencia de un siniestro no sería con el tiempo suficiente para que la gente la atendiera.



¿Qué tan propensos estamos en Baja California de que ocurra un sismo como en la Ciudad de México?



Vivimos en una zona sísmica, pero las fallas o el ambiente tectónico, como dicen los científicos, no es el mismo. Nosotros vivimos en un lugar donde las fallas están corriendo lateralmente.



Esto quiere decir que no vamos a tener el mismo tipo de terremotos que tenemos allá, pero no se necesitan para tener un daño serio a la ciudad un terremoto de 7.1 o de 8.2. Tijuana es sumamente vulnerable por el tipo de suelo, la topografía y por una autoconstrucción desmedida.



Mexicali es la ciudad que tiene mucho mayor probabilidades de que un terremoto les afecte de nuevo, porque está prácticamente asentada sobre los límites de las dos grandes placas, la falla de San Andrés termina justo al Norte de Mexicali.



No sabemos cuándo va a venir el próximo terremoto, si todavía nos faltan 100 años, 200, 500 o es mañana. Mientras los sismólogos nos digan que vivimos en una zona donde existe la probabilidad de que un terremoto impacte la ciudad de Tijuana, tenemos que prepararnos, y no necesitamos una magnitud muy grande, con una magnitud de 6.5, vamos a tener problemas muy serios.





¿Por qué no es viable tener una alerta sísmica en Baja California?



La Ciudad de México está entre 300, 400 y 700 kilómetros de donde ocurren los terremotos. El Servicio Sismológico Nacional más la UNAM y otras dependencias han puesto toda la red de aparatos que detectan el sismo, lo miden, y dependiendo de la magnitud, vía radio, mandan una señal a la Ciudad de México. Mientras las ondas sísmicas viajan a una velocidad, el viaje de la luz es mucho más rápido, al grado de que llega 50, 60, 70 segundos antes de que llegue la onda sísmica y le alerta a quienes viven en la Ciudad de México un minuto antes de que llegue el sismo.



En cambio en Baja California tenemos las fallas a escasos kilómetros de las ciudades. Podríamos decir que la pongan en la falla de San Andrés, le va a llegar a Mexicali 3 segundos antes, y si no tenemos la cultura, la infraestructura, de qué te sirven 3 segundos antes.



Es por la cercanía de las fallas, no es porque no se quiera.



¿Cómo podemos saber si nuestra casa o lugar de trabajo es un sitio seguro?



Primero que nada tenemos que hacer una evaluación de la seguridad estructural de nuestra casa, no es sencillo, pero esa guía nos ayuda, si vemos que la casa no es segura, vamos a tener que dejar de gastar en cosas superfluas y tratar de arreglar y hacerla segura, en el entendido de que los terremotos no matan, matan las estructuras que se colapsan.



De ahí sigue todo lo demás, hay que tener un plan familiar de protección civil, lo pueden bajar en los sitios de protección civil federal, estatal o municipal, y ahí les vamos a hacer las recomendaciones de los daños no estructurales, que es sujetar los cuadros, sujetas los libreros, los armarios, todo lo que podamos tener en la pared. Tenemos que saber en dónde nos vamos a ver los familiares, cómo nos vamos a comunicar si se va la energía eléctrica, no hay teléfono, no están las redes sociales.



Durante la emergencia si consideras que puedes salir en el momento que sientes los primeros jalones, salte, pero ten mucho cuidado afuera, no te vaya a caer un poste o se te vaya a venir abajo un árbol, un derrumbe, o vaya a pasar un carro. Si estamos en un lugar grande que nos va a costar trabajo salir, lo mejor es ponerse en un lugar donde las cosas no puedan caer encima, por eso se recomienda que se meta abajo de una mesa, se pegue a los muros.



¿De ocurrir otro sismo en Baja California, se contaría con las herramientas para hacer las labores de rescate?



Vemos las imágenes del terremoto en la Ciudad de México que junto con la zona conurbada de Estado de México son 22 millones de personas, pero además alrededor tenemos a Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Michoacán.



Nosotros no tenemos a nadie a la redonda. Vamos a tener nosotros que tener nuestras propias acciones inmediatas, gobierno y sociedad en su conjunto, y no estamos preparados.



¿Se requiere comprar más equipo?



Claro, siempre hay que tener equipo, no nada más el equipo de rescate. En Baja California necesitamos tenemos por lo menos un hospital de campaña, tener almacenadas mínimo unas 300 carpas, casas de campaña, se tiene que tener un sistema de cocinas integral rápido, tener todo un protocolo para instalar campamentos de emergencia, un camión que esté lleno de palas, picos y utensilios que se vayan a requerir el día de la emergencia. Es una inversión que hace el Gobierno con el dinero del pueblo para salvar al pueblo el día que haya la emergencia.



¿Por qué no se ha comprado?



Es una percepción generalizada. Esto no es un problema de los políticos, o de quienes estamos en el Gobierno trabajando, es un problema de la sociedad, vemos otras prioridades, y son muy naturales. Vemos todos los días el impacto de la inseguridad, que no quita el dedo del renglón, vemos a las colonias de escasos recursos que piden pavimento, alumbrado público, una escuela cerca, un centro de salud. Lo último que van a pedir es que se tengan artículos de protección civil listos.



Si no lo pide la sociedad, es muy difícil entonces que los políticos determinen un muy buen recurso para equiparnos.