Fallece la regidora Alicia Martínez

MEXICALI, Baja California(GH)

La ex secretaria general del Sindicato de Burócratas y ex regidora del 21 Ayuntamiento, Alicia Martínez Mendoza, falleció la tarde del jueves en las instalaciones de Issstecali víctima de cáncer de colon.



Directivos del PRI en Mexicali confirmaron la noticia, señalando que el deceso de Martínez Mendoza se dio por este padecimiento, el cual la aquejaba desde hace aproximadamente un mes.



Fuentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud informaron que la ex líder sindical comenzó con un dolor en la parte baja de la espalda en el mes de agosto.



Apenas la semana pasada, familiares y amigos estuvieron solicitando donadores de sangre para poder solventar los distintos estudios médicos a los que fue sometida.



Para inicios de esta semana, su estado de salud fue declarado como grave por parte de los médicos de Issstecali y con un pronóstico reservado.



Hasta antes de su deceso, Martínez Mendoza se desempeñaba como secretaria de los regidores de la fracción priista en el Cabildo del 22 Ayuntamiento Mexicali.



Los servicios funerarios serán hoy a partir de las 18:00 horas en la funeraria Gayosso Lopez Mateos, en la capilla Ecuménica.