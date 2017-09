Tiene México y EU nueva negociación del Río Colorado

MEXICALI, Baja California(GH)

Las negociaciones sobre el agua del Río Colorado llega ron a su conclusión con la firma del Acta 323, que suple a la 319, que contempla medidas de planes de contingencia ante la escasez de agua de la cuenca, informó la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) de la Sección Mexicana.El Acta se firmó el pasado 21 de septiembre y ambos gobiernos la aprobaron este miércoles 27 de septiembre, tras dos años de negociaciones con la participación de autoridades federales y estatales de ambos países.“Y tomando en cuenta las recomendaciones de los grupos de trabajo en los que participaron representantes de los usuarios del agua, científicos y académicos, así como de Organizaciones no Gubernamentales”, señala el comunicado de la CILA.Con la conclusión del Acta 319, a finales de este 2017, el Acta 323 será la que contemple las nuevas medidas para el uso y conservación del agua del Río Colorado, así como proyectos de infraestructura y de restauración ambiental.En esta nueva acta, se establece que Estados Unidos realizará una inversión de 31.5 millones de dólares para proyectos de infraestructura hídrica y conservación en Baja California para generar ahorros y eficiencia de agua, generando para el plazo de 9 años, un excedente del líquido.De este excedente derivado de los ahorros, 135 millones de metros cúbicos se quedarían en Estados Unidos, mientras que otros 86 millones de metros cúbicos se destinarán a fines ambientales en el Delta del Río y 62 millones de metros cúbicos se destinarán al sistema para “beneficio de todos los usuarios de la cuenca”.Esta cláusula no es nueva, pues en el Acta 319 se estableció que Estados Unidos realizará una inversión de 21 millones de dólares para mejoramiento de la infraestructura del Distrito de Riego 014, a cambio de 153 millones de metros cúbicos de agua para ese país.Con esta nueva acta, se prevén proyectos de revestimiento en canales, el pago por el descanso de tierras de cultivo, modernización y tecnificación de riego y la creación de humedales y reuso de aguas tratadas.Además contempla la posibilidad, mediante estudios, de una potencial conexión binacional entre el canal Todo Americano con la Estación de Bombeo conocida como Bomba Cero, del acueducto Río Colorado-Tijuana.Existen además en esta nueva acta una serie de 5 proyectos binacionales propuestos, mas no obligatorios aún, para la búsqueda de nuevas fuentes de agua que son:1. Planta Desalinizadora Binacional en la costa del Océano Pacífco.2. Planta Desalinizadora Binacional en el Río Nuevo.3. Planta Desalinizadora Binacional en el Mar de Cortés.4. Reuso del e?uente de las plantas de tratamiento en el Valle de Mexicali para humedales o para la restauración riparia del Río Colorado.5. Reuso en los Estados Unidos del e?uente de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de Tijuana (Pitar).La nueva acta, al igual que su antecesora, contempla medidas de contingencia para casos se sequía en la cuenca y cuando los niveles de las presas se encuentren por debajo de los niveles habituales, es decir, de los 1 mil 145 pies sobre el nivel del mar.En caso de que los niveles se reduzcan, Estados Unidos podrá diferir la entrega de una porción de la asignación de aguas mexicanas.Esto también podrá ocurrir en caso de contingencias, como sismos o proyectos de conservación de agua en México.También, al igual que el Acta 319, esta nueva acta señala que se podrán otorgar cantidades adicionales de agua a México durante ciertas condiciones de elevaciones altas en el Lago Mead, cuando el agua adicional esté disponible también para usuarios de Estados Unidos.Con los resultados de los informes de la coalición binacional ambientalista sobre la restauración del delta del Río Colorado, se consideró retomar y ampliar el componente ambiental para el Acta 323. Osvel Hinojosa Huerta, director del Programa de Agua y Humedales en Pronatura Noroeste, una de las organizaciones que participó en las mesas de trabajo, se dijo contento con el contenido del acta.“Funcionó el Flujo Pulso y la restauración del delta del Río Colorado y esa fue la base para que tuviera un buen recibimiento (el nuevo componente ambiental)”, comentó.Para los próximos 9 años, el estuario y corredor ripario del Río Colorado, recibirá 259 millones de metros cúbicos, y se incrementará de 400 a 1700 hectáreas del delta las que se restaurarán. “Le daremos prioridad al estuario y a la zona del Río Hardy”, añadió Hinojosa Huerta.Estos volúmenes de agua podrán ser utilizados de manera más flexible y no como lo contemplaba el Acta 319 con un Flujo Pulso y un Flujo Base.Una tercera parte del agua la aportará Estados Unidos, otra tercera parte México y otra más la coalición de organizaciones ambientalistas a través de la compra de derechos de agua.“La verdad es que los resultados fueron favorables en ambos países vieron que valió la pena el Flujo Pulso”, señaló el director del Programa de Agua y Humedales de Pronatura Noroeste.El Acta 323 contempla también 9 millones de dólares para investigación científica y monitoreo en el Delta, así como otros 9 millones de dólares para la restauración y reforestación de la zona, proveí- dos a tres partes iguales entre Estados Unidos, México y la coalición binacional ambientalista.