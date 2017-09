No hay contrato con empresa para C5: Sidue

MEXICALI, Baja California(GH)

Centro policiaco C5 que pretende instalar el Gobierno del Estado, cambió su esquema de financiamiento de Asociación Público Privada (APP) a prestación de servicios, por lo que la empresa que proveerá a la Secretaría de Seguridad Pública, no ha sido licitada.



Manuel Guevara Morales, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano en el Estado (Sidue), salió a esclarecer que no hay empresa asignada, ya que el Congreso del Estado no ha aprobado la licitación.



Esto después del posicionamiento de un sector empresarial, que descalificó la forma de tratar de instalar el C5 por parte del Poder Ejecutivo, acusando que ya hay una empresa comprometida.



Hay dos de los diez proyectos que estaban contemplados para realizarse como APP, que finalmente optaron por otros esquemas de financiamiento, declaró Guevara.



Contextualizó que en el caso del C5, se le hizo una licitación, se convocó a concurso, y así resultó ganadora la empresa Seguritec, pero hasta el momento no se ha firmado algún contrato.



Dicho contrato estaría sujeto a dos puntos, el primero a que se apruebe en cuanto éste tenga vigencia, por el Congreso del Estado, según lo determinado por la ley de disciplina financiera, enunció el funcionario del Estado.