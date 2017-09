BC debe tener un C5i: Vega

TIJUANA, Baja California(GH)

Baja California debe de tener un Sistema de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5I) al ser una política nacional declaró el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid.



“Hay quien comentaba que era mejor invertir ese recurso en capacitación o equipo a las policías, creo que no tenía la información exacta, no tenemos los 580 millones de pesos, no están en nuestras cuentas”, dijo.



Por eso se hizo una licitación pública, en la cual, solamente se registró una sola compañía, siendo una de las condiciones que la empresa invierta dicho recurso y a 10 años le den mantenimiento.



Mientras que el Estado pagaría mensualidades o anualidades para que al término de dicho tiempo, Baja California se quede con el C5I.



“En otras palabras, se está promoviendo una inversión de un recurso que no tenemos, se está invirtiendo en algo que es muy necesario e importante que no tenemos y el Estado lo pagará y al momento de liquidarlo ese activo será completamente propiedad del Estado”, indicó.



Expresó que en el caso de Baja California solamente subirá de nivel el C4, ya que en otros estados como Guanajuato, fueron invertidos 2 mil 200 millones de pesos y en Baja California serán invertidos 590 millones de pesos.



“Un C5I es una herramienta importantísima para ir homologando las políticas y la coordinación que tenemos que tener en toda la República Mexicana, nos va permitir que todas las autoridades civiles, militares y de Gobierno podamos trabajar en conjunto”, expresó.



Agregó que en otros estados como Guanajuato los índices delictivos han bajado hasta en un 32%, por lo que consideró se requieren instrumentos modernos para fortalecer las carpetas de investigación.



Resaltó que lo más costoso de dicho proyecto será la instalación de 75 kilómetros de fibra óptica requeridos para su operación.