Comunidad LGBTI convoca a marcha el 30 de septiembre

MEXICALI, Baja California(GH)

El Comité de Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero e Intersexual (LGBTI) convocó a la novena marcha por los derechos e igualdad de género.



Luis Emilio Ramírez Gómez, director operativo informó que la marcha será el 30 de septiembre, partiendo de la explanada de la UABC en avenida Benito Juárez hasta Reforma y desciende hasta la zona centro para culminar en el parque de la Plaza del Mariachi.



“El objetivo es reivindicar a la comunidad, y señalar que la homologación de la ley de matrimonios igualitarios promulgado por el Presidente Enrique Peña Nieto no se ha realizado en varios estados, incluyendo Baja California…”



“Aquí no han querido o no le desean entrar por razones morales o porque los diputados son tibios al tomar decisiones o por ideales personal que se interponen antes de lo que exige la comunidad”, comentó.



El director del comité de orgullo reiteró que no con un gripo vip, sino que exigen y piden los derechos que cualquier mexicano tiene y que no debe de requerirse contratar un abogado y pagar para interponer un amparo cuando la ley ya está homologada.



“La marcha es para festejar la libertad de pensamiento, es festejar la libertad de decisión mientras no afecte a terceros”, dijo Ramírez Gómez.