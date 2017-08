Congreso rechaza cuentas de Desom

MEXICALI, Baja California(GH)

Se rechazó en el Congreso la cuenta pública de la Dirección de Desarrollo Social Municipal (Desom) de Mexicali por presuntas irregularidades en adjudicación directa de licitaciones por más de 2.5 millones de pesos.



En la comisión de fiscalización que preside la diputada Eva María Vásquez Hernández, se aprobaron las cuentas públicas de ingresos y patrimonio, pero fue rechazada la cuenta de egresos del año 2015.



Al encontrarse seis contratos de adquisición de bienes y servicios por 2 millones 517 mil 215 pesos donde no se acreditó fehacientemente las excepciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.



En el análisis de la comisión de fiscalización se encontró que una licitación debió ser pública y las demás por invitación, sin embargo, las entregaron por adjudicación directa, es decir, sin licitarlas.



Agrega el análisis que aunque presentaron evidencia documental para acreditar las licitaciones en comparecencia, será la Sindicatura Municipal quien analice y dé resolución al caso.



Cabe destacar que el director de Desom en el periodo 2015, era el actual regidor Diego Echevarría Ibarra, quien renunció al cargo a finales del mismo año para buscar espacios políticos electorales.



Conforme al reglamento: Echevarría



Todo movimiento presupuestal de la Dirección de Desarrollo Social Municipal (Desom) se hizo conforme a los reglamentos y la ley, afirmó el regidor Diego Echevarría Ibarra.



El edil panista, ex titular de la dependencia municipal en la pasada administración, habló sobre la no aprobación por parte del Congreso Estatal de las cuentas públicas de egresos de Desom en el ejercicio fiscal 2015.



Dijo que se ha enterado de este tema por los medios de comunicación porque no le ha llegado ninguna invitación del Congreso Estatal para aclarar la información.



Indicó que mientras estuvo en el cargo, se condujo con el mayor respeto a los reglamentos y leyes.



“Todo lo hicimos de manera adecuada”, refirió Echevarría Ibarra.

Señaló que tiene entendido que las observaciones principales se dieron hacia un recurso federal de aproximadamente 400 mil pesos.



La Federación no pidió que se reintegrara este recurso al ejecutarse de manera debida, comentó.



Todo se hizo conforme a la Ley de Adquisiciones, aseguró, debidamente solventado.



Agregó que hay documentales que tendrá que presentar la propia dependencia municipal para que sean aclaradas.