Hay preocupación por abandono de adultos mayores

MEXICALI, Baja California(GH)

La mitad de las personas que acuden por un apoyo gubernamental no cuentan con seguridad social, en consecuencia un nulo control médico, revelaron autoridades en el marco de la celebración a las personas de la tercera edad.



La delegada del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), Fernanda Schroeder Verdugo, señaló que es preocupante la situación que viven los adultos mayores de la región, ya que muchos son abandonados y discriminados por sus propias familias.



“De diez la mitad no tienen la Seguridad Social, y no saben que pueden obtenerla en el Seguro Popular, es por un desconocimiento, no tenemos tanto alcance como quisiéramos”, informó Schroeder.



Hasta el momento el programa credencializó a 79 mil 698 personas de la tercera edad, pero esta cifra aún está lejos del universo total, declaró, la delegada de la dependencia federal.



Para el año 2050 se tiene proyectado que una cuarta parte de la población mexicana pertenezca a la tercera edad, la delegada aseveró que los programas sociales no estarán preparados para atender a este sector, de seguir con la misma cultura.



“No estamos preparados para atender a una cantidad tan grande de adulto mayor en el País, lo veo en el área de salud y educación y todavía nos falta mucho”, informó la delegada.



“Hay muchas quejas de cómo los tratan compañeros, patrones y familiares, cada vez me mortifico más porque tengan una vida digna, pues hay muchas enfermedades y necesidades”, informó la delegada de Inapam.



La delegación de Inampam aseguró que dentro de la dependencia son muy pocos para atender a tanta población, con apenas tres personas de base, una delegada y una persona de confianza.



Declaró que no hay respeto e interés en el adulto mayor, ya que muchas veces sólo los utilizan para cuidar a los nietos.



El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizará un estudio para detectar las mayores concentraciones de población de la tercera edad en el Estado.