Maquiladoras mejoran oferta para mantener a empleados: Canacintra

MEXICALI, Baja California(GH)

Un total de 15 empresas están modificando salarios y prestaciones para mantener cautiva a su plantilla de personal, ya que la industria en Mexicali se enfrenta a un problema de rotación que suele causar estragos económicos.



Uno de los mayores problemas entre las empresas de Mexicali, es la rotación de personal, reveló Aron Ramses López Navarro, encargado de la bolsa de trabajo de la Cámara del Comercio y la Industria Transformadora (Canacintra).



Ellos atribuyen el comportamiento a que hay mucha oferta de trabajo, por lo que al empleado no le interesa mantenerse en una empresa a falta de incentivos, puesto que fácilmente obtendrá otro trabajo con las mismas condiciones.



“Quince empresas traen esa estrategia de subir el sueldo y el ambiente laboral, más las condiciones de trabajo, además de más medidas para influenciar al candidato de que se quede más tiempo con ellos”, comentó.



“Ellos nos dicen ‘bueno me quedo un rato en esta empresa, al cabo me despiden y puedo buscar empleo en otra empresa’, eso es algo que está sucediendo en Mexicali”, informó el encargado de la bolsa de trabajo.