Desconoce Alcalde la presencia de "El Mini Lic" en Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

No hay información relativa a que Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, operara en Mexicali, informó el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez.



El jueves por la noche se informó que López Serrano se entregó a las autoridades estadounidenses en la Garita de Mexicali con Calexico durante la mañana del miércoles.



Ante esto, el Presidente Municipal indicó que fue el mismo jueves que fue informado sobre esta captura.



Indicó que el Ayuntamiento de Mexicali no tuvo participación alguna ni fue enterado al momento de darse.



Dijo que no tenía información referente a que López Serrano estuviera operando en Mexicali.



En la reunión semanal de coordinación que se tienen en materia de seguridad, que se celebrará el lunes en Tijuana, probablemente se toque este tema, aseguró.



López Serrano se entregó a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para después ser puesto a disposición de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).