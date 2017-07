Realizan protocolo adecuado: Bomberos

MEXICALI, Baja California(GH)

El jefe de Materiales Peligrosos de la Dirección del Cuerpo de Bomberos, Rubén Osuna Beltrán, comentó que a las 15:45 horas les fue requerido el apoyo al presentarse una persona que había ingerido una sustancia peligrosa.



Al llegar, encontraron al paciente que había ingerido el fosfuro de zinc, el cual es un pesticida.



El protocolo que había implementado la Clínica fue considerado correcto, ya que al llegar los elementos de Bomberos ya no se encontraban personas en el área de Urgencias.



El paciente estaba en la zona de descontinuación bañándose con abundante agua, una de las acciones principales para que no hubiera afectaciones futuras.



La persona duró alrededor de 20 minutos en el interior de la sala de baño para quitar cualquier rastro de la sustancia ingerida, explicó.



Osuna Beltrán comentó que se aplicaron absorbentes para el producto que se había derramado y se hizo una limpieza para las zonas donde el paciente había vomitado.



No hubo contacto con ninguna persona dentro de la Sala de Urgencias, afirmó, ya que el médico encargado pudo identificar la problemática e hizo la evacuación del lugar de manera pertinente.