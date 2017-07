Crecen denuncias por cobro de piso

MEXICALI, Baja California(GH)

Un aumento del 69% en la modalidad de engaño telefónico del Supuesto Cobro de Piso se ha presentado en Mexicali, según cifras que se tienen en Control, Comando, Comunicación y Computo (C4).



Sergio Leonel García Aceves, director de C4, precisó que como se quiere hacer ver que la delincuencia organizada es quien realiza esto, es algo que no se ha detectado ante las autoridades.



“Si hemos tenido algunos eventos ya que nunca falta el delincuente que quiere aprovecharse de la situación, incluso malos servidores públicos quienes han caído por esto”, dijo.



Esto referente a la detención de un militar en Tijuana, quien en su día de descansó quiso sorprender a un comerciante de esta forma, dijo, quien solamente se aprovechó de la situación que se tiene actualmente.



Durante el actual periodo se han registrado 2 mil 572 denuncias por engaño telefónico de las cuales 714 son debido a amenazas por el crimen organizado, desprendiéndose de éstas la del cobro de piso.



Según datos proporcionados por la institución la modalidad se divide en dos, una que va sobre hogares y la otra contra los comerciantes, la cual registra un total de 224 denuncias ante la dependencia.



A comparación del año pasado en el mismo periodo solamente se registraron 132 denuncias, teniendo un aumento del 69.70% de llamadas referentes a este ilícito.



Los establecimientos que más se ven afectados a causa de esta situación son los hospitales, clínicas y consultorios médicos; restaurantes y cafés; hoteles; así como otros locales comerciales.



“Se ha estado hablando de supuestos cobros de pisos de la delincuencia organizada, cuando debido a investigaciones hemos determinado que no es esa situación, sino son engaños telefónicos”, precisó.



Otras denuncias



En lo que va del 2017 se han registrado diversas modalidades de extorsión telefónica ante los números de emergencia, donde a nivel municipal se tienen establecidos seis que son más recurrentes.



Estos son el familiar secuestrado, la amenaza de delincuencia organizada y familiar detenido en aduana, amenazas por denuncia, familiar detenido por delito y el fraude por rifas o sorteo.



“Esto es algo que intentan hacer los delincuentes aprovechándose de la situación que se vive en el momento para engañar al público, infundirles temor y obtener dinero de manera ilícita”, precisó García Aceves.



Ante esto se indicó que se tiene la información de que las personas que realizan estas prácticas no se encuentran actualmente en el Estado, sino que residen en otras partes desde donde realizan los engaños.



Debido a esto es que se ha logrado impedir que el 97% de las personas que fueron extorsionadas realicen el pago que se pide, dejando solamente cerca de 83 personas realizaran el pago.



Una suma de 2 millones 788 mil 581 pesos y 198 mil 950 dólares ha sido la cantidad que se ha evitado sea entregada a los grupos que realizan esta clase de prácticas ilegales en el Estado.



“Esto lo sabemos por que las personas que llaman para denunciar nos dicen sobre esto, y que ya contaban con algún dinero que lograron hacerse, ya que creen que es real lo que están viviendo”, comentó.



Modalidades



-Familiar secuestrado 41%

-Amenaza delincuencia organizada 15%

-Familiar detenido en Aduana 15%

- Amenazas por supuesta denuncia 13%

-Familiar detenido por delito 9%

-Fraude por rifas o sorteos 7%



Ladas utilizadas



-Jalisco 333/331

- Nuevo León 81

-D.F. 55

-Guerrero 744

-Guanajuato 429

-Tabasco 993

-Sinaloa 667