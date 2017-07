información relacionada Fotogalería Prohíben que se condicione la compra de útiles y uniformes

MEXICALI, Baja California(GH)

El subsecretario de Educación Básica en el Estado, Leopoldo Guerrero Díaz, informó que está estrictamente prohibido que las escuelas condicionen la compra de útiles y uniformes en ciertos establecimientos.



Indicó que de encontrar este tipo de acciones por parte de los planteles, podría hasta cesarse al director de la escuela.



“Estamos muy vigilantes en esa parte, hemos sido muy insistentes con los directores y supervisores.



“Inclusive si es necesario hacemos que pongan algunas lonas en las escuelas donde se anuncie que no se puede condicionar ni la marca, tienda, ni el costo de ciertos útiles escolares y uniformes.



“Sabemos que algunos buscan manera de cómo hacerse llegar de recursos, pero tenemos que cuidar esa parte y que no exhiban a los padres de familia principalmente”, comentó.



En cuanto a que algunas escuelas venden los uniformes en los mismos planteles, Guerrero Díaz, precisó que es una acción permisible.



“No es que esté permitida o no, tampoco está prohibida pero siempre y cuando sea un beneficio para los padres de familia y los niños, y eso implica la comodidad de que no tengan que ir a otra parte.



“Lo que no pueden hacer es obligarlos, decirles: Solamente aquí sino no tienes opción. Ahí entramos nosotros para hacernos cargo de esa parte”, declaró el subsecretario de Educación Básica.



Refirió que incluso está prohibido el cobro de las cuotas voluntarias escolares para condicionar en ingreso del menor al plantel.



“Les pedimos como recomendación que ese tema se trate después de que inicien el periodo de clases para que los padres se concentren en los gastos que tienen en los útiles escolares y los uniformes”.



Cabe recordar que las cuotas las determinan los Consejos de Participación Ciudadana, en las reuniones con los padres de familia.