Abrogar la 'Ley Seca' muestra madurez, señalan empresarios

TIJUANA, Baja California(GH)

La abrogación de la ley seca en Baja California es un síntoma de madurez cívica, coincidieron varios empresarios y funcionarios respecto a las elecciones del fin de semana.



“Es madurez cívica, es importante que la gente salga y vote por la persona que ellos crean que es mejor para los próximos años”, aseveró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Tijuana, Kurt Honold Morales.



Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), José Estrada García mencionó que esto es consecuencia de un pacífico proceso electoral que se ha vivido en el estado.



“Celebramos que no se aplique en Baja California, es una señal de que aquí no tenemos los problemas de violencia electoral como en otros estados y no podemos frenar el turismo, viene el 4 de julio, entonces a partir de este fin de semana llegan visitantes extranjeros”, comentó.



El líder de la cámara gastronómica apuntó que la legislación electoral prevé que puede ser una medida para efectos de garantizar el buen curso de la jornada electoral, se deja a los estados la decisión de si se aplica o no la medida.



“Eso habla también de madurez, si bien la narrativa que hay en los últimos años de la regionalización en la violencia del tema electoral, bien se refleja que en Baja California no hubo tal”, refirió.



Por último, el presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco), Francisco Villegas Peralta recordó que Baja California fue el primer estado a nivel nacional en declinar de la ley seca, esto por el avance que ha tenido en los aguajes donde se traía el alcohol de contrabando.