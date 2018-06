Juez libera a violador pese a aviso de riesgo

MEXICALI, Baja California(GH)

El abusador sexual que fue liberado y presuntamente reincidió a inicios de junio con un menor de 9 años, no aprobó el perfil criminológico en el año 2012, el riesgo fue advertido al juez que dictó su liberación.



Así lo revelaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en torno al caso del menor raptado por cuatro días, que señaló haber sido abusado sexualmente por Luis “N”, el imputado cumplió una condena por abuso sexual a otro menor.



“Nosotros tenemos la documentación y no es echar la bolita a nadie, pero sí se avisó que participó en tareas, conducta, todo lo llevó a cabo pero en el perfil criminológico no lo aprobó”, reveló David Limón Grijalva, subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario.



Se avisó que no aprobó el perfil criminológico, el juez lo liberó con base a su criterio y las pruebas de la defensa de Luis “N”, reiteró que el juez sí fue advertido por el Sistema Penitenciario Estatal.



Comentó que hace algunos años el sistema penitenciario era el que decidía si alguien obtenía una libertad con beneficio, es decir antes de que se cumpla la sentencia, ahora eso lo hace un juez de ejecución.



El Sistema Penitenciario es quien evalúa los rasgos que encuentren en general del interno que busca promover su libertad antes de lo establecido en la sentencia, esto es notificado al juez que esté llevando el caso, explicó.



Al ser cuestionado sobre que hubieran decidido si en sus manos hubiera estado otorgar la libertad al abusador sexual, aseguró que no se hubiera otorgado, sin embargo ellos cumplieron en informar.

“Una persona con rasgos criminales puede trabajar, estudiar y tener un excelente desempeño, pero en el fondo de tratamiento no”, explicó el subsecretario de la dependencia.



Para llegar a una determinación en la que un juez brinda beneficios acortando la sentencia, se realizan varias pruebas constantes, alrededor de 2 mil 500 personas obtienen su libertad anticipada al año, reveló.