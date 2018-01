Buscan a Delia Isabel Verdugo Machado

MEXICALI, Baja California(GH)

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Delia Isabel Verdugo Machado, de 32 años.



Familiares de la joven, acudieron a la Unidad Estatal Investigadora de Personas No Localizadas, para denunciar que Desde el pasado día 27 mes de Enero del presente año, se encuentra no localizada la joven Delia Isabel Verdugo, misma que salió de su casa habitación en el fraccionamiento Condesa de esta ciudad y ya no ha regresado y no se sabe de su paradero.



Comentaron que a partir de ese día, han buscado a Delia Isabel con sus amigas, pero hasta el momento nadie les ha dado información sobre su paradero, la última vez que la vieron vestía un pantalón de mezclilla color azul, botines de tacón color camello, una blusa blanca de botones con estampado de figuras de triángulos o rombos negros, de manga corta y encima un suéter dorado.



Delia Isabel Verdugo, cuenta con la siguiente media filiación: mide 1.58 metros, es tez blanca, complexión media, ojos color obscuro, tiene el cabello de color negro abajo del hombro y trae brackets.



La PGJE, solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda Personas No localizadas, (686) 9044100 ext. 4064, 4029 y 4266.



También pueden comunicarse a los números: 089 de denuncia anónima o al 911.