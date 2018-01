Funcionarios de elección popular tienen la obligación moral de terminar sus cargos: Coparmex

MEXICALI, Baja California(GH)

Los legisladores federales y otros funcionarios que renunciaron a sus cargos durante las últimas semanas para contender por un puesto de elección popular “aventaron la chamba” para buscar su beneficio, consideró el presidente de la Federación Coparmex de Baja California, Armando León Ptacnik.



Aunque esta no es una práctica nueva León Ptacnik se pronunció en contra del abandono de los puestos de elección popular para buscar otros puestos, dado que con esto se están dejando de lado compromisos adquiridos con los ciudadanos.



“Quien se comprometa a ejercer algún cargo de elección popular tiene la obligación moral de terminarlo, quien no lo haga pues no tiene esa moralidad” afirmó el empresario.



“No puedes aventar la chamba por estar pensando en tu futuro, que vas a lograr más años en el presupuesto, en lugar de pensar en el compromiso que hiciste con tus representados” añadió.



A pesar de que los puestos de elección popular no son “renunciables” los funcionarios en el cargo suelen encontrar diversos mecanismos para dejar su responsabilidad, explicó León Ptacnik.



A pesar de esto, se declaró a favor de que los representantes populares que cumplan su periodo establecido con buenos resultados busquen continuar en otras oportunidades, siempre y cuando lleven a buen término su primera gestión.



Por otra parte, recordó que hace algunos años Coparmex impulsó en Baja California la “ley antichapulin”, sin embargo, esta careció de utilidad pues se consideró que violaba los derechos políticos de algunos actores y fue posteriormente derogada.