Ludopatía, un problema como la adicción a las drogas

TIJUANA, Baja California(GH)

La adicción al juego o ludopatía es un problema tan grande como la adicción a las drogas, sin embargo, pocas personas acuden a tratarse al considerar que no sufren de ningún mal, apuntó el director de la clínica Casic, Pedro Uriarte, psicólogo especialista en adicciones.



El jueves, mediante un operativo a cargo de la Procuraduría General de la República, se decomisaron 85 máquinas tragamonedas en distintos puntos de la ciudad.



La mayoría de las personas que utilizar dichas máquinas sufren de ludopatía y, según el director de Casic, una de las razones de dicha problemática es la esperanza de salir de la austeridad sin esfuerzo.



“Es igual de grave la adicción a las sustancias, la ludopatía se ha convertido en una fantasía por la cual muchas personas creen que pueden salir de la austeridad en la que están viviendo y que pueden resolver sus situaciones económicas de manera mágica”, comentó.



Uriarte apuntó que, si bien pocas personas acuden a la clínica por ser adictas al juego por no verlo como un problema o rechazado por la sociedad, es necesario que se traten por medio de terapia.



“El ludópata se tiene se tiene que someter a un tratamiento terapéutico muy comprometido en el cual tiene que haber alguien que lo guíe; no puede traer dinero, tiene que haber alguien que lo esté administrando porque en cualquier momento le puede ganar el pensamiento y se va a jugar”, explicó.



ADICTOS AL PLACER



Pedro Uriarte informó que lo que una característica en común entre los ludópatas es la adicción al placer, al punto que se sienten mejor cuando pierden porque tienen la idea de que, eventualmente, la máquina les dará ganancias.



“El pensamiento obsesivo compulsivo siempre está en la búsqueda del placer; algo que también llama mucho la atención es que ha habido muchos adictos de sustancias que han dejado la sustancia por seguir satisfaciendo por medio del juego, han intercambiado la adicción a la droga con la adicción al juego porque, el juego, al igual que la droga, genera serotonina, endorfina, adrenalina”, reveló.



Además, explicó, la adicción al juego es el último escalón para caer en la delincuencia, al seguir buscando el bienestar económico de una manera limpia.



“Es un punto intermedio antes de entrar a la delincuencia porque la ludopatía te ofrece la garantía de que te vas a hacer rico sin hacer algo ilegal”, dijo.



DE LA MANO CON LAS MENTIRAS



El psicólogo especialista en adicciones detalló que, en los casos avanzados de ludopatía, es común que la persona se convierta en un mentiroso experto al buscar una forma de justificar sus pérdidas.



“Va a justificar con el hecho de que lo asaltaron, que no le pagaron y se va a empezar a creer este tipo de problemas, aunado a la ludopatía va la mitomanía, la persona se convierte un experto en crear mentiras y crea unos escenarios impresionantes”, comentó.



En sus cuatro años de experiencia en la clínica Casic, Uriarte ha tratado a personas que a causa de su problema, han perdido todos sus vienes materiales, así como a su familia y patrimonio.



“Hay familias que han perdido negocios millonarios, casas, patrimonios de toda una vida, esposos que han perdido a su familia porque la familia vive las consecuencias de la ludopatía”, manifestó.