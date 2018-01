Desestiman casos de nepotismo

MEXICALI, Baja California(GH)

En lo que va de la actual administración estatal, solo un caso de nepotismo es investigado por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), y se trata de un caso iniciado en el 2017 y que aún no se ha concluido.



Durante los años anteriores, ni un solo caso de este tipo, ni de “aviadores” se ha investigado por esta dependencia. Esto, a pesar de las observaciones que en dictámenes de cuenta pública ha emitido la Auditoría Superior del Estado.



A pesar de los señalamientos que se han hecho en dependencias como el DIF, Issstecali, la Secretaría de Planeación y Finanzas, o en el Sistema Educativo Estatal, solo se ha iniciado una sola investigación, bajo el folio 265/Q/17. Ni casos abiertos, iniciados y mucho menos concluidos, se han presentado en la SCTG en años anteriores de esta administración estatal.



DESESTIMAN CASOS



Uno de los casos encontrados de familiares contratados en dependencias donde sus parientes cuentan con cargos directivos o de titularidad, es en el DIF Estatal.



Jorge Alberto Vargas Bernal, director general del DIF, tiene bajo su cargo a su hermano como Jefe de Departamento de Personal y Desarrollo Profesional, César Eduardo Vargas Bernal.



Aunado a esto, ambos resultan ser primos de la presidenta del DIF Estatal, Brenda Lucila Ruacho Bernal, o Brenda Ruacho de Vega, la esposa del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid.



Otro caso más, en Issstecali de Ensenada, el subdirector administrativo Mario Falomir Fonseca, realizó la contratación de su cuñado, Felipe Gabriel Alvarado González, en enero de 2015, pero que a la fecha ya “desapareció” de la nómina.



Falomir Fonseca también habría contratado a Iván Bjerk Peterson Salvatierra como director de Recursos Humanos, quien sigue apareciendo en nómina del Issstecali de Ensenada.



El nombre de Alejandro Falomir Alvarado aparece en nómina también de este organismo, en Ensenada, en su caso como especialista en Medicina Interna, quien también sería familiar de Falomir Fonseca y también ha presentado ponencias médicas, pero del Hospital General de Tijuana.



Otro de los casos registrados este año fue dentro de la Secretaría de Planeación y Finanzas, donde el subsecretario de Innovación, Leonardo Esparza Medina, habría influido en la contratación de dos de sus hermanos, un tío y otros dos familiares.



La última nómina actualizada ya no muestra sus nombres en ella, y se cree que pueda ser la única investigación registrada este año sobre nepotismo.



AVIADORES



Actualmente, la SCTG no tiene ninguna investigación abierta o concluida sobre casos de aviadores, a pesar de que la ASEBC ha detectado casos de repetición de funciones en el Sistema Educativo.



En el último dictamen disponible de la Revisión de Cuenta Pública del Gobierno del Estado, la ASEBC realiza la observación de detectar 17 casos de personal docente que cuenta con plazas de turnos simultáneos.



Estos casos, añade el dictamen, no fueron aclarados durante el ejercicio fiscal del 2015, y 9 de ellos corresponden a la misma Secretaría de Educación y Bienestar Social, 3 a la Universidad Autónoma del Estado de Baja California, 2 al Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (COBACH), 1 caso al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado de Baja California (ISEP) y 2 casos al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California (CECYTE).



Estas observaciones resultaron de la revisión de las nóminas. A pesar de esto, la SCTG no inició investigación alguna, de acuerdo a la información proporcionada.



NADA NUEVO



Los casos de nepotismo no son exclusivos de un poder en particular. En el caso de los Ayuntamientos, existen casos sonados y admitidos.



Uno de ellos es el del ex alcalde Gilberto Hirata Chico, quien contrató a su hijo Takayuki Hirata, como responsable del Diseño de Ima- gen Municipal de su administración, y que él mismo habría admitido a la prensa local ante los cuestionamientos.



Otro ocurrido con la entrada de la última administración municipal en Ensenada, donde se detectaron al menos 8 casos de personas que cobraban sin laborar en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.



De acuerdo a informantes, una modalidad que existe para no violentar la Ley, es el “Cambio de Cartas”, que es simplemente enviar a los familiares a otras dependencias a cambio de aceptar a los familiares de los titulares de éstas.



EL ÁRBOL GENEALÓGICO EN TJ



En Tijuana existen algunos casos de contratación de familiares entre panistas, como el del hijo del presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Juan Manuel Gastélum Rivera, quien trabaja con la diputada local Alfa Peñaloza Valdez.



En este “Cambio de Cartas”, el hijo de la diputada, el joven Víctor Lagunas Peñaloza labora en la actual administración municipal, manejándole las redes sociales al “Patas”; quien recientemente fue denunciado por su ex esposa al asegurar que la maltrataba física y psicológicamente.



Otro caso en Tijuana es el del coordinador de delegaciones, Alfredo Contreras Macklis, esposo de la hija del Gobernador del Estado, Francisco Vega Madrid, Zarema Vega Labastida, quien tiene un sueldo de 43 mil pesos mensuales en el Ayuntamiento de Tijuana.



Un caso más, el del hoy ex director de Asuntos Internos de la Sindicatura Procuradora, Jorge Agraz Fitch quien es esposo de Carolina Vega, sobrina del mandatario estatal.



Agraz Fitch renunció a su cargo luego de ser acusado de tratar de extorsionar a un empresario, supuestamente le intentaba cobrar 28 mil pesos por dejarlo operar horas extras, caso que hasta la fecha no ha sido resuelto.



En el mismo sentido, la hermana de Roberto Karlo López Páez, quien es secretario Particular del Gobernador, Corina López Páez, es directora de Asuntos de Cabildo de Tijuana. Mientras que el hermano del secretario de Salud en el Estado, Guillermo Trejo Dozal, Mario Trejo Dozal es director de Control Escolar del Sistema Educativo Estatal.



Mireya Chijon, quien labora dentro la delegación Cerro Colorado, es cuñada del regidor Arnulfo Guerrero León, coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) del Cabildo.



También los hermanos Miguel Ángel Torres Cabral (ex director del Instituto de la Juventud de Baja California) y Edgardo Torres Cabral ocupan los cargos de secretario particular de la Síndico Procurador, Ana Marcela Guzmán Valverde y de administrador de Presidencia Municipal de Tijuana.



Edgardo está casado con Mariana Olague, hija de la Oficial Mayor, María de los Ángeles Olague Contreras, mientras que la esposa del tesorero municipal, Ricardo Chavarría Morales, Ana Isabel López Espinoza, ocupa el cargo de directora de Asuntos Administrativos.



Luis Iván Pérez Torres, hijo del regidor Luis Pérez Saucedo, es el secretario General de la delegación San Antonio de los Buenos y la esposa de éste, Leyla Mariana trabaja con la regidora Elvia Rangel García.



La Sindicatura Procuradora informó que actualmente investiga un caso de “aviador” en la nómina de Tijuana, sin embargo, al ser una indagación abierta no puede proporcionar datos.