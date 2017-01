Inaceptables las agresiones: IP

MEXICALI, Baja California(GH)

La violencia es inaceptable sin importar a quien vaya dirigida, destacó el presidente de la Coparmex, Rodrigo Llantada Ávila, por el enfrentamiento de manifestantes que tenía como objetivo detener al gobernador Francisco Vega de Lamadrid.



“La violencia no debe ser, bajo cualquier perspectiva la rechazamos tajantemente, exigimos que dentro del marco de la legalidad se haga lo necesario para evitar este tipo de agresiones hacia el Gobernador o cualquier persona”, puntualizó.



Dijo que el Gobernador mostró sensibilidad al intentar un diálogo, por lo que ya no se entiende qué es lo que quieren los manifestantes, pues ya se les ha dado la oportunidad de hablar y se ha cedido en algunas peticiones.



Precisó que el movimiento se ha dispersado en sus objetivos por lo que urge darle solución, a través de los medios legales, agregando que hay afectaciones a la Iniciativa Privada por la falta de prestaciones de servicios.



“Los notarios no pueden avanzar, no podemos pagar recursos, las estimaciones de los constructores, ya está excedido el tiempo, el Gobernador ya fue, entonces ya no es diálogo lo que buscan”, concluyó.