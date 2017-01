Niegan haber sido autores de violencia

MEXICALI, Baja California(GH)

Los manifestantes rechazaron liberar el edificio del Poder Ejecutivo, aunque sí a abrir la puerta principal para dialogar con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid.



Horas después de la violencia registrada en la tarde cuando el Gobernador se retiraba del edificio, leyeron un posicionamiento al respecto.



Karina Rodríguez, una de las voceras, señaló que trabajadores de Gobierno pasaron por alto los acuerdos establecidos “con la intención de provocar el descontento entre los ciudadanos”.



Dijo que no les permitieron entrar hasta que se había levantado la sesión con el Gobernador del Estado.



Cuando el Mandatario salió, dijo que elementos de Seguridad Pública arremetieron contra los ciudadanos.



En dicho posicionamiento los manifestantes aceptaron liberar la puerta principal del edificio, esa misma noche para dialogar con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, sin embargo él no llegó.



Aseveró Rodríguez que no hubo un intento de diálogo, reprobaron las acciones del Gobernador y su escolta, mencionando que agredieron físicamente a los manifestantes.



Hicieron responsable a Vega y su gabinete de la violencia o desaparición que pudiera sufrir cualquiera de los manifestantes.



Señalaron que temen represalías en su contra ya que han recibido amenazas.